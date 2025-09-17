Ozonski omotač mogao bi se oporaviti do sredine stoljeća

To je dijelom zbog prirodnih atmosferskih fenomena koji dovode do godišnjih fluktuacija, objasnio je WMO. Ali, presudan čimbenik je smanjenje korištenja supstanci koje razaraju ozonski omotač koje je proizveo čovjek u zadnjem desetljeću. Prije ih se koristilo u hladnjacima, rashladnim uređajima, pjeni za gašenje požara i sprejevima za kosu.