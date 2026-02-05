Oglas

Vrulja Modrič

FOTO, VIDEO / Pogledajte nevjerojatne prizore u moru nakon obilne kiše

author
N1 Info
|
05. velj. 2026. 14:17
Vrulja Modrič
Park prirode Velebit

"Vrulja Modrič, uz cestu Rovanjska - Starigrad Paklenica, ovih je dana izrazito aktivna zbog obilnih kiša i naglog topljenja snijega s Velebita", napisali su iz Parka prirode Velebit.

"Podzemna voda izbija u more iz potopljene jame koja se na oko 33 m dubine nastavlja u horizontalni podzemni kanal dug gotovo tri kilometra.

Zanimljivo je što zbog razlika u razinama slatke i slane vode, u određenim razdobljima godine vrulja može djelovati i obrnuto - kao ponor koji usisava morsku vodu", napisali su na Facebooku iz Parka prirode Velebit.

Teme
Kiša Vrulja Modrič

