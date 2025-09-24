Oglas

Više od 1,8 milijarde ljudi živi u područjima s rizikom od poplava

Hina
24. ruj. 2025. 12:32
australija poplave, poplave, poplava, rijeka, nabujala rijeka
Saeed KHAN / AFP

Rizici od poplava rastu zbog klimatskih promjena i ljudskih intervencija, navodi se u Izvješću o svjetskom riziku.

Prošle godine poplave su uzrokovale 142 katastrofe, čime su postale drugi najčešći uzrok katastrofa nakon oluja.

Španjolska regija Valencia bila je posebno pogođena u listopadu 2024., kada je više od 220 ljudi izgubilo živote nakon obilnih kiša i poplava.

Više od 1,8 milijardi ljudi diljem svijeta živi u područjima sa značajnim rizicima od poplava, navodi se u izvješću.

Posljedice prirodnih katastrofa pogoršavaju se klimatskim promjenama, širenjem gradova i uništavanjem okoliša, prema autorima Instituta za međunarodno pravo mira i oružanih sukoba (IFHV) na Sveučilištu Ruhr u Bochumu u Njemačkoj i krovne organizacije Alliance Development Works, koja obuhvaća 11 organizacija za razvojnu pomoć.

Nejednakost čimbenik čak i u bogatim zemljama

"Globalni pokretači rizika uključuju socijalnu nejednakost, strukturnu ranjivost i slabe zdravstvene sustave", navodi se u izvješću.

To se odnosi čak i na bogate zemlje, na primjer, kada se štedi u ključnim društvenim sektorima. Prevencija može ublažiti mnoge posljedice, napisali su autori.

Ključno je biti dobro pripremljen prije nego što počne kiša, a to znači da sustavi upozorenja rade i skloništa su dostupna, ljudi u četvrtima budu obučeni i organizirani te utvrđene odredbe o tome kamo usmjeriti vodu.

Teme
klimatske promjene opasnost poplave prirodne katastrofe

