NOVO IZVJEŠĆE
Više od 1,8 milijarde ljudi živi u područjima s rizikom od poplava
Rizici od poplava rastu zbog klimatskih promjena i ljudskih intervencija, navodi se u Izvješću o svjetskom riziku.
Oglas
Prošle godine poplave su uzrokovale 142 katastrofe, čime su postale drugi najčešći uzrok katastrofa nakon oluja.
Španjolska regija Valencia bila je posebno pogođena u listopadu 2024., kada je više od 220 ljudi izgubilo živote nakon obilnih kiša i poplava.
Više od 1,8 milijardi ljudi diljem svijeta živi u područjima sa značajnim rizicima od poplava, navodi se u izvješću.
Posljedice prirodnih katastrofa pogoršavaju se klimatskim promjenama, širenjem gradova i uništavanjem okoliša, prema autorima Instituta za međunarodno pravo mira i oružanih sukoba (IFHV) na Sveučilištu Ruhr u Bochumu u Njemačkoj i krovne organizacije Alliance Development Works, koja obuhvaća 11 organizacija za razvojnu pomoć.
Nejednakost čimbenik čak i u bogatim zemljama
"Globalni pokretači rizika uključuju socijalnu nejednakost, strukturnu ranjivost i slabe zdravstvene sustave", navodi se u izvješću.
To se odnosi čak i na bogate zemlje, na primjer, kada se štedi u ključnim društvenim sektorima. Prevencija može ublažiti mnoge posljedice, napisali su autori.
Ključno je biti dobro pripremljen prije nego što počne kiša, a to znači da sustavi upozorenja rade i skloništa su dostupna, ljudi u četvrtima budu obučeni i organizirani te utvrđene odredbe o tome kamo usmjeriti vodu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas