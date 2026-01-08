ADAC savjetuje: Koliko često zimi prati automobil i na što paziti

Kada zimi ne biste trebali ići na autopraonicu? Na ekstremnim temperaturama ispod -10 stupnjeva. Trebali biste izbjegavati termički šok ako voda iz autopraonice, koja je na 10 do 30 Celzijevih stupnjeva udari u dijelove vozila koji su nedavno bili izloženi hladnoći. Dugoročno površine s oštećenom bojom trpe dodatni toplotni udar.

Prije ulaska u autopraonicu neophodno je ukloniti sve ostatke snijega i leda. Jer struganje leda može oštetiti lak vozila!