WAYMO

Američki sustav autonomnih taksija dolazi u Europu

N1 Info
17. lis. 2025. 16:02
Waymo
Daniel Cole / REUTERS

Waymo je pokrenuo uslugu autonomnih taksija u Phoenixu 2022. godine.

Američka tvrtka Waymo najavila je da će 2026. godine u  London dovesti svoju uslugu autonomnih taksija, piše Revija HAK. To je pri grad izvan SAD-a i Japana (Tokijo), koji će dobiti uslugu. Tvrtka navodi da je Waymova flota u SAD-u već prešla 160 milijuna autonomnih kilometara na javnim cestama i ima više od deset milijuna plaćenih vožnji.

"Oduševljeni smo što Londončanima donosimo pouzdanost, sigurnost i čaroliju Wayma, rekao je suizvršni direktor Wayma Tekedra Mawakana

"Waymo čini ceste sigurnijima, a prijevoz pristupačnijim tamo gdje poslujemo. Pokazali smo kako odgovorno skalirati potpuno autonomno prijevoz putnika i jedva čekamo proširiti prednosti naše tehnologije u Velikoj Britaniji."

"Oduševljena sam što Waymo namjerava dovesti svoje usluge u London sljedeće godine, u okviru našeg predloženog pilot programa", dodala je državna tajnica za promet Heidi Alexander.

Poticanje sektora autonomnih vozila povećat će pristupačne mogućnosti prijevoza, a uz to će u Veliku Britaniju donijeti radna mjesta, ulaganja i prilike.

Waymo je pokrenuo uslugu autonomnih taksija u Phoenixu 2022. godine.

Waymo autonomna vozila autonomni taksiji

