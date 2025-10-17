Američki sustav autonomnih taksija dolazi u Europu

Američka tvrtka Waymo najavila je da će 2026. godine u London dovesti svoju uslugu autonomnih taksija, piše Revija HAK. To je pri grad izvan SAD-a i Japana (Tokijo), koji će dobiti uslugu. Tvrtka navodi da je Waymova flota u SAD-u već prešla 160 milijuna autonomnih kilometara na javnim cestama i ima više od deset milijuna plaćenih vožnji.