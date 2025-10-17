Američki sustav autonomnih taksija dolazi u Europu

Waymo je pokrenuo uslugu autonomnih taksija u Phoenixu 2022. godine.
Američka tvrtka Waymo najavila je da će 2026. godine u London dovesti svoju uslugu autonomnih taksija, piše Revija HAK. To je pri grad izvan SAD-a i Japana (Tokijo), koji će dobiti uslugu. Tvrtka navodi da je Waymova flota u SAD-u već prešla 160 milijuna autonomnih kilometara na javnim cestama i ima više od deset milijuna plaćenih vožnji.
"Oduševljeni smo što Londončanima donosimo pouzdanost, sigurnost i čaroliju Wayma, rekao je suizvršni direktor Wayma Tekedra Mawakana
"Waymo čini ceste sigurnijima, a prijevoz pristupačnijim tamo gdje poslujemo. Pokazali smo kako odgovorno skalirati potpuno autonomno prijevoz putnika i jedva čekamo proširiti prednosti naše tehnologije u Velikoj Britaniji."
"Oduševljena sam što Waymo namjerava dovesti svoje usluge u London sljedeće godine, u okviru našeg predloženog pilot programa", dodala je državna tajnica za promet Heidi Alexander.
Poticanje sektora autonomnih vozila povećat će pristupačne mogućnosti prijevoza, a uz to će u Veliku Britaniju donijeti radna mjesta, ulaganja i prilike.
Waymo je pokrenuo uslugu autonomnih taksija u Phoenixu 2022. godine.
