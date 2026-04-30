Automobilski div planira zatvoriti tvornice u Europi: Kinezi to jedini mogu zaustaviti?

Američko-europski koncern Stellantis identificirao je četiri specifične tvornice u Europi koje su u opasnosti od zatvaranja ili prodaje.
Grupa, četvrti najveći svjetski proizvođač automobila, bori se s ogromnim viškom kapaciteta na svojim europskim montažnim trakama. Među ugroženim lokacijama su francuska tvornica u Rennesu i slična tvornica u Madridu. Stellantis je već započeo razgovore s potencijalnim partnerima ili kupcima kako bi spasio radna mjesta, prenosi Revija HAK.
Predstavnici kineskog Dongfeng Motor Corp. nedavno su posjetili tvornice u Francuskoj i Španjolskoj. Kinezi su također pogledali Stellantisove tvornice u Italiji i Njemačkoj.
Navodno dvije tvrtke raspravljaju ima li smisla oživjeti staro partnerstvo. To bi moglo značiti da će se kineski modeli u budućnosti proizvoditi u europskim tvornicama. Osim Rennesa i Madrida, tvornica u Cassinu u središnjoj Italiji također se spominje...
Navodno su francuska i talijanska vlada obaviještene da su tvornice višak. Grupa (Peugeot, Citroen, Alfa Romeo, Opel…) upravlja s ukupno 20 tvornica u Europi i nakon Volkswagena drugi je najveći proizvođač automobila na kontinentu. Konačna odluka o konkretnim pogonima još nije donesena.
Razgovori su još uvijek podložni promjenama i nema jamstva za konačni dogovor. Prodaja kineskom Dongfengu mogla bi biti jedini način da se izbjegne zatvaranje. Samo, Kinezi sigurno neće kupiti četiri tvornice...
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
