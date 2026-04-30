Automobilski div planira zatvoriti tvornice u Europi: Kinezi to jedini mogu zaustaviti?

Grupa, četvrti najveći svjetski proizvođač automobila, bori se s ogromnim viškom kapaciteta na svojim europskim montažnim trakama. Među ugroženim lokacijama su francuska tvornica u Rennesu i slična tvornica u Madridu. Stellantis je već započeo razgovore s potencijalnim partnerima ili kupcima kako bi spasio radna mjesta, prenosi Revija HAK.