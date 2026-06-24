Test cjelogodišnjih guma: Jedna je ispred svih, a mnogi modeli nisu prošli testiranje

Udio cjelogodišnjih guma na tržištu kontinuirano raste, pa su HAK i partnerski autoklubovi ovoga puta na test stavili 16 različitih pneumatika u dimenziji 185/65 R15 koju koriste mala gradska vozila. I upravo je navedena dimenzija pomalo kontroverzna, jer neki premium proizvođači ne nude svoje najnovije cjelogodišnje modele u ovako malom ‘pakiranju’. Najočitiji i najlošiji primjer je premium proizvođač Bridgestone, koji se sa svojim modelom Weather Control A005-Evo svrstao na začelje kolone, te se ne preporučuje zajedno s anonimnim proizvođačima kao što su Norauto, Mastersteel, Roadhog i Tomason. S modelom Turanza All Season 6 koji se proizvodi u većim dimenzijama, Bridgestone već puno bolje kotira, piše HAK Revija.