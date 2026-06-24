neugodna iznenađenja
Test cjelogodišnjih guma: Jedna je ispred svih, a mnogi modeli nisu prošli testiranje
Ono što mora brinuti je činjenica da je čak polovica proizvoda (8/16) zavrijedila jednu od dvije najslabije ocjene – djelomično se preporučuje (3) i ne preporučuje se (5)
Udio cjelogodišnjih guma na tržištu kontinuirano raste, pa su HAK i partnerski autoklubovi ovoga puta na test stavili 16 različitih pneumatika u dimenziji 185/65 R15 koju koriste mala gradska vozila. I upravo je navedena dimenzija pomalo kontroverzna, jer neki premium proizvođači ne nude svoje najnovije cjelogodišnje modele u ovako malom ‘pakiranju’. Najočitiji i najlošiji primjer je premium proizvođač Bridgestone, koji se sa svojim modelom Weather Control A005-Evo svrstao na začelje kolone, te se ne preporučuje zajedno s anonimnim proizvođačima kao što su Norauto, Mastersteel, Roadhog i Tomason. S modelom Turanza All Season 6 koji se proizvodi u većim dimenzijama, Bridgestone već puno bolje kotira, piše HAK Revija.
U svakom slučaju, među gumama koje moraju biti sigurne na temperaturama od -15 do 50 stupnjeva Celzijusa, te podjednako dobro balansirati u suhim, mokrim i zimskim uvjetima, najboljim se pokazao Continental s modelom AllSeasonContact 2.
Ovo je jedini vrlo preporučljivi proizvod na testu, dok su dva velika konkurenta za samo desetinku boda ostala bez najvišeg razreda. To su Pirelli Cinturato All Season SF 3 (nešto slabiji u zimskim uvjetima) i Michelin CrossClimate 2 (nešto slabiji na mokroj podlozi), koji također u ovoj dimenziji ne nudi svoj najnoviji model CrossClimate 3, ali je očito i ovaj, nešto stariji, vrlo kvalitetan.
Preostala petorica preporučljivih su Vredestein Quatrac, Hankook Kinergy 4S 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Nokian Tyres Seasonproof 2 i GT Radial ClimateActive, koji svi odreda imaju više pozitivnih nego negativnih karakteristika.
Međutim, ono što mora brinuti je činjenica da je čak polovica proizvoda (8/16) zavrijedila jednu od dvije najslabije ocjene – djelomično se preporučuje (3) i ne preporučuje se (5) i to je neugodno iznenađenje. Među njima su i dva etablirana brenda, Dunlop s modelom All Season 2 te već spomenuti Bridgestone.
Zašto su na dnu poretka, teško je reći, jer i Dunlop, i Bridgestone definitivno znaju kako se stvaraju kvalitetne gume, no ovaj test je samo još jedna potvrda da slavno ime ne mora nužno značiti i slavni proizvod.
Prednosti i nedostaci
Continental AllSeasonContact 2
(vrlo preporučljivo)
+ precizna i sigurna u vožnji na limitu na suhom, precizna i sigurna na mokrom, sigurna u zimskim uvjetima, otporna na trošenje, lagana guma, vrlo niska potrošnja goriva
– jedva zadovoljavajuća predviđena kilometraža
Pirelli Cinturato All Season SF 3
(preporučljivo)
+ većinom precizna i sigurna u vožnji na limitu na suhom, uglavnom sigurna na mokrom, uglavnom dobra predviđena kilometraža, otporna na trošenje, niska potrošnja goriva
– manji nedostatci u zimskim uvjetima, nešto teža guma
Michelin CrossClimate 2
(preporučljivo)
+ precizna i sigurna u vožnji na limitu na suhom, precizna i sigurna u zimskim uvjetima, visoka predviđena kilometraža, vrlo otporna na trošenje, najlakša guma na testu, niska potrošnja goriva
– manji nedostatci na mokrom
Vredestein Quatrac
(preporučljivo)
+ značajne rezerve u vožnji na limitu na suhom, uglavnom dobra na mokrom, visoka predviđena kilometraža, otporna na trošenje, lagana guma, niska potrošnja goriva
– manji nedostatci u preciznosti na suhom, nedostatci u zimskim uvjetima
Hankook Kinergy 4S 2
(preporučljivo)
+ precizna i sigurna u vožnji na limitu na suhom, visoka predviđena kilometraža, otporna na trošenje, prosječno teška, niska potrošnja goriva
– manji nedostatci na mokrom, nedostatci u zimskim uvjetima
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
(preporučljivo)
+ sigurna na mokrom, sigurna u zimskim uvjetima, visoka predviđena kilometraža, otporna na trošenje, prosječno teška, uglavnom dobra po potrošnji goriva
– nedostatci na suhom
Nokian Tyres Seasonproof 2
(preporučljivo)
+ sigurna na mokrom, otporna na trošenje, lagana guma, niska potrošnja goriva
– nedostatci na suhom, manji nedostatci u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža
GT Radial ClimateActive
(preporučljivo)
+ uglavnom sigurna na mokrom, otporna na trošenje, niska potrošnja goriva
– manji nedostatci na suhom, nedostatci u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža, najteža guma na testu
Nexen N’Blue 4Season 2
(djelomično preporučljivo)
+ vrlo otporna na trošenje, niska potrošnja goriva
– loša na suhom, nedostatci na mokrom, manji nedostatci u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža, nešto teža guma
Dunlop All Season 2
(djelomično preporučljivo)
+ sigurna u zimskim uvjetima, otporna na trošenje, lagana guma, niska potrošnja goriva
– nedostatci na suhom, nedostatci na mokrom, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža
Milever All Season Versat MC545
(djelomično preporučljivo)
+ otporna na trošenje, uglavnom dobra po potrošnji goriva
– loša na suhom, nedostatci na mokrom, nedostatci u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža
Norauto 4 Seasons 2
(ne preporučuje se)
+ dobra na suhom, dobra predviđena kilometraža, otporna na trošenje, relativno lagana guma, dobra po potrošnji goriva
– nedostatci na mokrom, vrlo loša u zimskim uvjetima
Bridgestone Weather Control A005-Evo
(ne preporučuje se)
+ dobra na mokrom, visoka predviđena kilometraža, otporna na trošenje, niska potrošnja goriva
– loša na suhom, vrlo loša u zimskim uvjetima, nešto teža guma
Mastersteel All Weather 2
(ne preporučuje se)
+ otporna na trošenje, uglavnom dobra po potrošnji goriva
– nedostatci na suhom, nedostatci na mokrom, vrlo loša u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža, nešto teža guma
Roadhog RGAS02
(ne preporučuje se)
+ otporna na trošenje, dobra po potrošnji goriva
– nedostatci na suhom, nedostatci na mokrom, vrlo loša u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža, nešto teža guma
Tomason Allseason
(ne preporučuje se)
+ otporna na trošenje, lagana guma, niska potrošnja goriva
– nedostatci na suhom, nedostatci na mokrom, vrlo loša u zimskim uvjetima, samo zadovoljavajuća predviđena kilometraža
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