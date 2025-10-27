Koji je bio prvi kružni tok? Ovo su "najveći" i "najčudniji" rotori na svijetu

Uz to, nije potrebna semaforizacija, što dodatno pojednostavljuje prometni tok. Predviđena je i posebna kamionska staza za veća vozila kojima je potreban širi radijus skretanja. Autor napominje da je riječ o konceptualnoj vizualizaciji, a ne o pravom projektu, no pokazuje koliko kružni tok može doprinijeti sigurnijem i protočnijem prometu čak i u manjim sredinama.