Koristite ovu čestu funkciju u automobilu? Može biti opasna po zdravlje

Pretjerana uporaba ventilacije sjedala može dovesti do kroničnih problema, uključujući upalu prostate, bolove i poteškoće s mokrenjem, što izravno utječe na kvalitetu života. Prostata ne podnosi dugo sjedenje, posebno bez redovitih pauza za razgibavanje ili odlazak na toalet. Stručnjaci preporučuju da vozači svakih nekoliko sati naprave kratku pauzu, što pomaže ne samo prostati, nego i cijelom tijelu.