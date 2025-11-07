Oglas

Pripazite!

Greška koju prave mnogi: Ova metoda odleđivanja auta može vas skupo koštati

N1 Info
07. stu. 2025. 07:56
automobil, led, zaleđeno vjetrobransko staklo
Pixabay/Ilustracija

Za vlasnike automobila bez garaže zimska jutra znače jedno – svakodnevno struganje leda s vjetrobranskog stakla. No stručnjaci upozoravaju: pokušaj da se taj posao ubrza „pametnijim rješenjima“ može završiti skupim problemom.

Kad žurimo, a staklo je prekriveno debelim slojem leda, mnogi posegnu za vrućom vodom. To je, upozoravaju ADAC i Dekra, kobna pogreška.
Istina, led će nestati – ali vrlo vjerojatno i staklo s njim.

Razlog je nagla promjena temperature: razlika između vruće vode i zaleđenog stakla često uzrokuje pucanje vjetrobranskog stakla. Ono što je trebalo biti brzo rješenje, završava skupim popravkom, jer novo staklo može koštati nekoliko stotina eura, piše Fenix Magazin.

smrznuto staklo, zima, vjetrobransko staklo, auto
Pixabay/Ilustracija

Ni mlaka voda nije rješenje

Čak ni mlaka ili hladna voda nisu bolje rješenje – one će led samo djelomično otopiti, a zatim će se ponovno smrznuti i stvoriti još deblji sloj.
Ušteda vremena tada postaje sušta suprotnost – posao se dodatno otežava.

Stručnjaci savjetuju klasični strugač za led

Najsigurnije je koristiti plastični strugač s dvije strane – nazubljenom za deblji led i glatkom za tanje slojeve.

Ne treba pritiskati previše niti „divlje“ strugati, jer sitne čestice prljavštine mogu djelovati kao brusni papir i oštetiti staklo.

Preporučuje se imati rezervni strugač, pa suvozač može pomoći.

Alternativa su sprejevi za odleđivanje koji sadrže alkohol i kemijske spojeve – otapaju led bez oštećenja stakla.

Treba, međutim, paziti da ne ostavljaju tragove ili mrlje.

Pravne posljedice: Kazne za "malo gledanje kroz led"

Prema Dekri, nije dovoljno ostrugati samo malo „okno“ na staklu – to je prekršaj koji se može kazniti s 10 eura kazne, a ujedno značajno povećava rizik od nesreće.

Sve staklene površine, kao i registracijska tablica, moraju biti potpuno čiste od leda i snijega.

Pokretanje motora radi zagrijavanja također je zabranjeno – za to prijeti kazna od najmanje 80 eura, jer šteti okolišu i stvara nepotrebnu buku.

Prevencija je najbolja zaštita

Tko želi izbjeći jutarnje struganje, može automobil prekriti zaštitnom folijom protiv leda – već od 10 eura na internetu.

U nuždi može poslužiti i čvrsti komad kartona, ali nikako stare novine, jer se one zalijepe i teško skidaju.

automobili hladnoća vjetrobranska stakla zima

