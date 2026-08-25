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NEDOSTIŽNE NEKRETNINE

U ovoj europskoj državi cijene stanova tjeraju mlade iz gradova: Sve više ih novi dom traži u selima

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N1info
|
25. kol. 2026. 22:57
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Veronica H/Unsplash

Sve više mladih Španjolaca zbog nedostižnih cijena stanova razmišlja o preseljenju u mala mjesta, pa njih 13 posto planira potražiti dom u općinama s manje od 10.000 stanovnika.

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Španjolska se godinama suočava sa sve težim problemom stanovanja, koji je već počeo mijenjati način na koji mladi gledaju na svoju budućnost. Kupnja stana u Madridu, Barceloni ili Málagi za većinu mlađih od 40 godina postala je gotovo nemoguća. Ni samostalan najam više nije realna opcija, a oni koji se ipak odsele od roditelja za stanovanje u prosjeku izdvajaju čak 98,7 posto plaće.

Rezultat je generacija koja se osjeća zarobljeno. Samo 14,5 posto mladih u dobi od 16 do 29 godina uspjelo se odseliti iz roditeljskog doma, dok je prosječna dob napuštanja obiteljskog doma porasla na 30 godina, u usporedbi s 26 godina u Europskoj uniji, piše Euronews.

Prema podacima španjolskog Nacionalnog instituta za statistiku (INE), 44,3 posto mladih u dobi od 26 do 34 godine još je 2025. živjelo s obitelji.

Cijene nekretnina porasle, problem je i prenapučenost gradova

Prethodna generacija s prosječnom plaćom mogla je kupiti stan, automobil, pa čak i drugi dom. Danas se takav scenarij čini nedostižnim.

Zbog manjka stanova i velike potražnje cijene nekretnina tijekom protekle godine porasle su 14,7 posto, a najamnine 10,9 posto, pokazuje analiza Bankintera. Istodobno su plaće mlađih od 35 godina u stvarnom iznosu jedva rasle.

Problem dodatno povećava prenapučenost gradova. Urbana područja postala su mjesta u kojima živi više ljudi nego što ih mogu ugodno podnijeti, uz visoku razinu onečišćenja i sve manje prostora za odmor i bijeg od svakodnevice koji još uvijek nude ruralna područja.

Zbog svega toga sve više mladih mijenja gradove za opustjela sela u kojima kupnja kuće još nije postala nedostižan luksuz.

Rješenje u selu

U Španjolskoj je oduvijek postojala ljetna tradicija odlaska na selo.

Gotovo svako dijete imalo je selo u koje je odlazilo, a oni koji ga nisu imali praznike bi provodili u selima svojih prijatelja ili baka i djedova. Najmlađi su tamo tijekom ljeta uživali u zajednicama daleko od gradske vreve – poslijepodneva su provodili kupajući se u rijeci, večerali sendviče sa salamom, smijali se i igrali s rođacima.

Ta su djeca danas odrasli ljudi kojima je kupnja doma u velikom gradu iznimno komplicirana.

Zato sada pokreću suprotan egzodus od onoga koji su desetljećima ranije prošli njihovi roditelji i bake i djedovi. Vraćaju se u mala mjesta u kojima kupnja kuće ne zahtijeva nadljudski napor.

U tom su kontekstu neki pripadnici generacije koja bi danas trebala kupovati svoj prvi stan u gradu počeli tražiti druge mogućnosti.

Prema istraživanju Fotocasa Researcha provedenom u prvoj polovici 2026. godine, 13 posto ljudi koji u Španjolskoj traže nekretninu planira se u idućim mjesecima preseliti u općinu s manje od 10.000 stanovnika.

Ne radi se o umirovljenicima koji traže mir i tišinu, već o mladim ljudima koji su usred radnog vijeka.

Većina dolazi iz gradova srednje veličine

Istraživanje pokazuje prilično jasan profil. Riječ je o ljudima prosječne dobi od 35 godina, s mjesečnim prihodima između 1000 i 3000 eura, a mnogi od njih još uvijek žive s roditeljima.

Najviše ih dolazi iz Katalonije (22 posto), Andaluzije (19 posto) i Madrida (18 posto). No najzanimljiviji je podatak da većina ne dolazi iz najvećih metropola, nego iz gradova srednje veličine: 44 posto trenutačno živi u općinama s više od 50.000 stanovnika koje nisu glavni gradovi pokrajina.

Već su napravili korak udaljavanja od velikog grada, a sada su spremni napraviti još jedan.

Generacijska promjena, a ne prolazni trend

"Tradicionalna slika revitalizacije ruralnih područja mijenja se. Danas su ljudi koji se žele nastaniti u selu uglavnom mladi, radno sposobni i s životnim projektom koji tek trebaju izgraditi", rekla je María Matos, voditeljica istraživanja i glasnogovornica Fotocase.

Matos smatra da taj trend pokazuje kako ruralna područja počinju postajati stvarna stambena alternativa. Ipak, upozorava da će "za to da se ova prilika pretvori u pravi demografski oporavak biti ključno nastaviti jačati zapošljavanje, usluge, povezanost i infrastrukturu koja može privući i dugoročno zadržati ljude".

Dob pritom mnogo govori. Mladi od 18 do 24 godine čine 23 posto onih koji planiraju preseliti u ruralno područje, dok je udio onih u dobi od 25 do 34 godine 38 posto. To su dobne skupine koje bi u prošlosti prve tražile stan u gradu. Danas su prve koje od te mogućnosti odustaju.

Među onima koji planiraju takvo preseljenje najčešći je životni aranžman život s partnerom i djecom (31 posto) ili s roditeljima (30 posto). To dodatno potvrđuje da mnogi od tih odlazaka nisu isključivo osobni izbor, već i odgovor na nemogućnost pronalaska pristojnog stanovanja u urbanim sredinama.

'Prazna Španjolska' kao izlaz

Ono što je desetljećima predstavljalo problem – depopulacija ruralnih područja i odlazak mladih u gradove – sada se, paradoksalno, pretvara u priliku. U selima ima dostupnih kuća po pristupačnim cijenama.

No ondje često nedostaju stabilna radna mjesta, kvalitetna zdravstvena skrb, škole, brzi internet i javni prijevoz jer se u depopuliranim područjima malo ulagalo u poboljšanje tih osnovnih usluga.

Upravo je to problem koji treba riješiti kako bi se fenomen povratka u ruralna područja iz statističkog trenda pretvorio u stvarno rješenje španjolske stambene krize.

Za sada brojke pokazuju da je jedna generacija spremna pokušati. Riječ je o generaciji koju su pogodile brojne uzastopne krize i koja ne traži luksuz, već mogućnost da živi pristojno i samostalno, ima vlastiti krov nad glavom i izgradi budućnost.

Zaključili su da bi u Španjolskoj 2026. godine to moglo biti lakše ostvariti u selu u Teruelu ili Cuenci nego u bilo kojem naselju velikih gradova.

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Teme
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