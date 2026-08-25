NEDOSTIŽNE NEKRETNINE
U ovoj europskoj državi cijene stanova tjeraju mlade iz gradova: Sve više ih novi dom traži u selima
Sve više mladih Španjolaca zbog nedostižnih cijena stanova razmišlja o preseljenju u mala mjesta, pa njih 13 posto planira potražiti dom u općinama s manje od 10.000 stanovnika.
Španjolska se godinama suočava sa sve težim problemom stanovanja, koji je već počeo mijenjati način na koji mladi gledaju na svoju budućnost. Kupnja stana u Madridu, Barceloni ili Málagi za većinu mlađih od 40 godina postala je gotovo nemoguća. Ni samostalan najam više nije realna opcija, a oni koji se ipak odsele od roditelja za stanovanje u prosjeku izdvajaju čak 98,7 posto plaće.
Rezultat je generacija koja se osjeća zarobljeno. Samo 14,5 posto mladih u dobi od 16 do 29 godina uspjelo se odseliti iz roditeljskog doma, dok je prosječna dob napuštanja obiteljskog doma porasla na 30 godina, u usporedbi s 26 godina u Europskoj uniji, piše Euronews.
Prema podacima španjolskog Nacionalnog instituta za statistiku (INE), 44,3 posto mladih u dobi od 26 do 34 godine još je 2025. živjelo s obitelji.
Cijene nekretnina porasle, problem je i prenapučenost gradova
Prethodna generacija s prosječnom plaćom mogla je kupiti stan, automobil, pa čak i drugi dom. Danas se takav scenarij čini nedostižnim.
Zbog manjka stanova i velike potražnje cijene nekretnina tijekom protekle godine porasle su 14,7 posto, a najamnine 10,9 posto, pokazuje analiza Bankintera. Istodobno su plaće mlađih od 35 godina u stvarnom iznosu jedva rasle.
Problem dodatno povećava prenapučenost gradova. Urbana područja postala su mjesta u kojima živi više ljudi nego što ih mogu ugodno podnijeti, uz visoku razinu onečišćenja i sve manje prostora za odmor i bijeg od svakodnevice koji još uvijek nude ruralna područja.
Zbog svega toga sve više mladih mijenja gradove za opustjela sela u kojima kupnja kuće još nije postala nedostižan luksuz.
Rješenje u selu
U Španjolskoj je oduvijek postojala ljetna tradicija odlaska na selo.
Gotovo svako dijete imalo je selo u koje je odlazilo, a oni koji ga nisu imali praznike bi provodili u selima svojih prijatelja ili baka i djedova. Najmlađi su tamo tijekom ljeta uživali u zajednicama daleko od gradske vreve – poslijepodneva su provodili kupajući se u rijeci, večerali sendviče sa salamom, smijali se i igrali s rođacima.
Ta su djeca danas odrasli ljudi kojima je kupnja doma u velikom gradu iznimno komplicirana.
Zato sada pokreću suprotan egzodus od onoga koji su desetljećima ranije prošli njihovi roditelji i bake i djedovi. Vraćaju se u mala mjesta u kojima kupnja kuće ne zahtijeva nadljudski napor.
U tom su kontekstu neki pripadnici generacije koja bi danas trebala kupovati svoj prvi stan u gradu počeli tražiti druge mogućnosti.
Prema istraživanju Fotocasa Researcha provedenom u prvoj polovici 2026. godine, 13 posto ljudi koji u Španjolskoj traže nekretninu planira se u idućim mjesecima preseliti u općinu s manje od 10.000 stanovnika.
Ne radi se o umirovljenicima koji traže mir i tišinu, već o mladim ljudima koji su usred radnog vijeka.
Većina dolazi iz gradova srednje veličine
Istraživanje pokazuje prilično jasan profil. Riječ je o ljudima prosječne dobi od 35 godina, s mjesečnim prihodima između 1000 i 3000 eura, a mnogi od njih još uvijek žive s roditeljima.
Najviše ih dolazi iz Katalonije (22 posto), Andaluzije (19 posto) i Madrida (18 posto). No najzanimljiviji je podatak da većina ne dolazi iz najvećih metropola, nego iz gradova srednje veličine: 44 posto trenutačno živi u općinama s više od 50.000 stanovnika koje nisu glavni gradovi pokrajina.
Već su napravili korak udaljavanja od velikog grada, a sada su spremni napraviti još jedan.
Generacijska promjena, a ne prolazni trend
"Tradicionalna slika revitalizacije ruralnih područja mijenja se. Danas su ljudi koji se žele nastaniti u selu uglavnom mladi, radno sposobni i s životnim projektom koji tek trebaju izgraditi", rekla je María Matos, voditeljica istraživanja i glasnogovornica Fotocase.
Matos smatra da taj trend pokazuje kako ruralna područja počinju postajati stvarna stambena alternativa. Ipak, upozorava da će "za to da se ova prilika pretvori u pravi demografski oporavak biti ključno nastaviti jačati zapošljavanje, usluge, povezanost i infrastrukturu koja može privući i dugoročno zadržati ljude".
Dob pritom mnogo govori. Mladi od 18 do 24 godine čine 23 posto onih koji planiraju preseliti u ruralno područje, dok je udio onih u dobi od 25 do 34 godine 38 posto. To su dobne skupine koje bi u prošlosti prve tražile stan u gradu. Danas su prve koje od te mogućnosti odustaju.
Među onima koji planiraju takvo preseljenje najčešći je životni aranžman život s partnerom i djecom (31 posto) ili s roditeljima (30 posto). To dodatno potvrđuje da mnogi od tih odlazaka nisu isključivo osobni izbor, već i odgovor na nemogućnost pronalaska pristojnog stanovanja u urbanim sredinama.
'Prazna Španjolska' kao izlaz
Ono što je desetljećima predstavljalo problem – depopulacija ruralnih područja i odlazak mladih u gradove – sada se, paradoksalno, pretvara u priliku. U selima ima dostupnih kuća po pristupačnim cijenama.
No ondje često nedostaju stabilna radna mjesta, kvalitetna zdravstvena skrb, škole, brzi internet i javni prijevoz jer se u depopuliranim područjima malo ulagalo u poboljšanje tih osnovnih usluga.
Upravo je to problem koji treba riješiti kako bi se fenomen povratka u ruralna područja iz statističkog trenda pretvorio u stvarno rješenje španjolske stambene krize.
Za sada brojke pokazuju da je jedna generacija spremna pokušati. Riječ je o generaciji koju su pogodile brojne uzastopne krize i koja ne traži luksuz, već mogućnost da živi pristojno i samostalno, ima vlastiti krov nad glavom i izgradi budućnost.
Zaključili su da bi u Španjolskoj 2026. godine to moglo biti lakše ostvariti u selu u Teruelu ili Cuenci nego u bilo kojem naselju velikih gradova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare