U ovoj europskoj državi cijene stanova tjeraju mlade iz gradova: Sve više ih novi dom traži u selima

Španjolska se godinama suočava sa sve težim problemom stanovanja, koji je već počeo mijenjati način na koji mladi gledaju na svoju budućnost. Kupnja stana u Madridu, Barceloni ili Málagi za većinu mlađih od 40 godina postala je gotovo nemoguća. Ni samostalan najam više nije realna opcija, a oni koji se ipak odsele od roditelja za stanovanje u prosjeku izdvajaju čak 98,7 posto plaće.