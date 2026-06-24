Neugodna situacija
VIDEO / Noćna mora svakog vozača. Kako biste se vi snašli?
Vozačica je na društvenim mrežama objavila video pod naslovom „Jutro u Beogradu“, u kojem je pokazala neugodnu situaciju koja ju je dočekala na parkiralištu ispred stambene zgrade.
Oglas
Na snimci koju je stanovnica Beograda objavila na TikToku vidi se da je na parkiralištu ispred zgrade potpuno blokirana. Netko je svoje vozilo parkirao toliko blizu njezina automobila da uopće nije mogla doći do vrata kako bi sjela za volan.
Zatim pokazuje i drugu stranu parkirališta te otkriva da, čak i da je uspjela ući u automobil, nikako ne bi mogla izaći s parkirnog mjesta jer su joj prolaz blokirala još najmanje dva vozila.
@xendzoo
Hvala gospodinu koji mi je pomogao sa isparkiravanjem ❤️♬ original sound - Ksenija Krstic
Objava je izazvala brojne reakcije korisnika, piše Dnevnik.hr. Među komentarima su se našli i oni poput: „Taj dan bih išao taksijem, a navečer bi vjerojatno bilo nekoliko požara“, „Zovi pauka!“, „Ja bih doživjela živčani slom“ i „To je pravi pakao, kod nas se ovako nešto događa svaki drugi dan.“
Snimka se brzo proširila internetom i ponovno otvorila raspravu o nedostatku parkirnih mjesta te nekulturi parkiranja u urbanim sredinama. Mnogi korisnici pritom su napisali da su se sa sličnim prizorima susretali i u svojim gradovima.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas