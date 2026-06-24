Oglas

Neugodna situacija

VIDEO / Noćna mora svakog vozača. Kako biste se vi snašli?

author
N1 Slovenija
|
24. lip. 2026. 07:23
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXABAY
PIXABAY

Vozačica je na društvenim mrežama objavila video pod naslovom „Jutro u Beogradu“, u kojem je pokazala neugodnu situaciju koja ju je dočekala na parkiralištu ispred stambene zgrade.

Oglas

Na snimci koju je stanovnica Beograda objavila na TikToku vidi se da je na parkiralištu ispred zgrade potpuno blokirana. Netko je svoje vozilo parkirao toliko blizu njezina automobila da uopće nije mogla doći do vrata kako bi sjela za volan.

Zatim pokazuje i drugu stranu parkirališta te otkriva da, čak i da je uspjela ući u automobil, nikako ne bi mogla izaći s parkirnog mjesta jer su joj prolaz blokirala još najmanje dva vozila.

@xendzoo

Hvala gospodinu koji mi je pomogao sa isparkiravanjem ❤️

♬ original sound - Ksenija Krstic

Objava je izazvala brojne reakcije korisnika, piše Dnevnik.hr. Među komentarima su se našli i oni poput: „Taj dan bih išao taksijem, a navečer bi vjerojatno bilo nekoliko požara“, „Zovi pauka!“, „Ja bih doživjela živčani slom“ i „To je pravi pakao, kod nas se ovako nešto događa svaki drugi dan.“

Snimka se brzo proširila internetom i ponovno otvorila raspravu o nedostatku parkirnih mjesta te nekulturi parkiranja u urbanim sredinama. Mnogi korisnici pritom su napisali da su se sa sličnim prizorima susretali i u svojim gradovima.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
blokirani automobil nedostatak parkirnih mjesta parking u urbanim sredinama automobili parking

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ