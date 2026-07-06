Ovo su najbolji automobili za vozače početnike: Na popisu i jedno iznenađenje

Američki institut za sigurnost na autocestama (IIHS) i Consumer Reports predstavili supopis preporučenih novih i rabljenih automobila za mlade vozače za 2026.godinu. Na popisu se nalazi 45 rabljenih vozila čija je cijena niža od 10.000 dolara, dok se 29 modela opremljenih naprednijim sigurnosnim sustavima može pronaći za manje od 20.000 dolara, piše Metropolitan.si.