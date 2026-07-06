Nova i rabljena vozila
Ovo su najbolji automobili za vozače početnike: Na popisu i jedno iznenađenje
Američki institut za sigurnost na autocestama (IIHS) i Consumer Reports objavili su preporuke za nove i rabljene automobile koji se ističu sigurnošću i pristupačnošću te mogu biti dobar izbor za mlade vozače.
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Američki institut za sigurnost na autocestama (IIHS) i Consumer Reports predstavili supopis preporučenih novih i rabljenih automobila za mlade vozače za 2026.godinu. Na popisu se nalazi 45 rabljenih vozila čija je cijena niža od 10.000 dolara, dok se 29 modela opremljenih naprednijim sigurnosnim sustavima može pronaći za manje od 20.000 dolara, piše Metropolitan.si.
Odabir prvog automobila za mladog vozača danas se ne svodi samo na cijenu i pouzdanost. Stručnjaci ističu kako je pritom važno uzeti u obzir zaštitu u slučaju sudara, sustave za sprječavanje nesreća te vozne karakteristike koje olakšavaju upravljanje manje iskusnim vozačima.
Najveće iznenađenje ovogodišnjeg popisa je Mazda. Japanski proizvođač zastupljen je u gotovo svim kategorijama i segmentima, a preporuke obuhvaćaju gotovo cijelu njegovu aktualnu ponudu. To je posebno zanimljivo jer se sigurnost među kupcima tradicionalno najčešće povezuje s Toyotom i Hondom, koje su ove godine znatno manje zastupljene.
Rebecca Weast, viša istraživačica u IIHS-u, istaknula je da preporuke nisu namijenjene isključivo mladim vozačima. "Preporuke su prikladne za sve koji žele pronaći ravnotežu između pristupačnosti, zaštite od sudara i sustava za sprječavanje nesreća", objasnila je.
Neka vozila nisu uvrštena na popis
Prilikom sastavljanja preporuka stručnjaci su svjesno izostavili određene kategorije vozila. Na popisu tako nema manjih automobila sa slabijom zaštitom u slučaju sudara, sportskih modela, vozila s vrlo snažnim motorima, kao ni velikih pickupova i SUV-ova.
Iako brojni roditelji smatraju da je veliki SUV sigurniji izbor za mladog vozača, iz IIHS-a upozoravaju da to nije nužno slučaj. Takvim je vozilima teže upravljati, manje su okretna u gradskoj vožnji, zbog veće mase imaju dulji zaustavni put, a ujedno predstavljaju veći rizik za druge sudionike u prometu.
Električni automobili sve su privlačnija opcija
Važno mjesto na ovogodišnjem popisu zauzimaju i rabljeni električni automobili. Zbog brzog pada vrijednosti modeli poput Hyundai Ioniqa 5, Kije EV6, Audija Q4 e-trona i Subarua Solterre postaju financijski dostupniji kupcima.
Prije nekoliko godina za ove je automobile trebalo izdvojiti desetke tisuća eura više, dok se danas na tržištu rabljenih mogu kupiti po cijenama usporedivima s klasičnim obiteljskim automobilima. Kupci tako dobivaju suvremeniju tehnologiju, višu razinu aktivne sigurnosti i često bolje rezultate na sigurnosnim testovima.
Ovogodišnji popis pokazuje da se tržište automobila mijenja. Tradicionalni favoriti više nisu dominantni kao nekad, pad cijena električnih vozila otvara nove mogućnosti, a Mazda se nametnula kao jedan od najuvjerljivijih izbora za siguran prvi automobil.
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