Opasne ručke na vratima: Ubrzo ća biti zabranjene na vozilima koja se prodaju u EU-u?

Europska komisija, zajedno sa UN-ovom organizacijom UNECE i Euro NCAP-om, priprema reviziju sigurnosnih standarda. Ova revizija će regulirati da sva vozila s električnim kvakama na vratima budu opremljena mehaničkim sustavom za slučaj nužde. Međutim, čak ni to ne pruža uvijek dovoljnu sigurnost jer mnogi automobili imaju fizičku rezervnu kvaku za otvaranje automobila iznutra, ali putnici često ne znaju gdje se ona nalazi. Također, velika je vjerojatnost da će vozač i putnici nakon nesreće biti bez svijesti te ne mogu otovriti vozilo iznutra, prenosi Revija HAK.