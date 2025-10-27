Opasne ručke na vratima: Ubrzo ća biti zabranjene na vozilima koja se prodaju u EU-u?

Europska unija sve je više zabrinuta zbog električno uvlačno/izvlačnih ručki na vratima u modernim automobilima. Ono što se nekada smatralo simbolom inovacije i aerodinamičke učinkovitosti sada se pokazuje kao potencijalna sigurnosna opasnost.
Oglas
Nakon niza smrtonosnih nesreća, europski regulatori istražuju ispunjavaju li ove kvake na vratima još uvijek sigurnosne standarde, dok je kineska vlada još u rujnu odlučila da će ovi sustavi biti zabranjeni počevši od 2027. godine.
Čini se da sada i Europa ozbiljno shvaća opasnosti jer se nekoliko tijela, uključujući i Europsko vijeće za sigurnost prometa (ETSC), zalaže za strože propise i obvezno mehaničko otvaranje u nuždi. Prema riječima Antonia Avenosa, direktora ETSC-a, problem više nije teoretski.
Ljudi ostali zarobljeni
"Već smo vidjeli nekoliko incidenata u Europi gdje su ljudi ostali zarobljeni u svojim vozilima nakon nesreće", rekao je za Bloomberg. Ipak, proizvođači automobila i dalje se drže ovog dizajna.
Brojni proizvođači tvrde da ručke poboljšavaju aerodinamiku i time domet električnih automobila, ali kritičari tvrde da ovaj argument ne drži vodu. Naime, studije pokazuju da je dobitak u aerodinamičkom otporu minimalan i znači uštedu od samo 1 eura na 1000 kilometara. Uz to, testovi sudara kineskog instituta C-IASI pokazali su da su električne ručke nastavile ispravno funkcionirati nakon sudara u samo 67 posto slučajeva. Kod konvencionalnih, mehaničkih ručki, ta brojka iznosi 98 posto. Štoviše, električni sustavi dodaju u prosjeku 8 kilograma težini automobila, što zapravo smanjuje učinkovitost.
Priprema se revizija
Europska komisija, zajedno sa UN-ovom organizacijom UNECE i Euro NCAP-om, priprema reviziju sigurnosnih standarda. Ova revizija će regulirati da sva vozila s električnim kvakama na vratima budu opremljena mehaničkim sustavom za slučaj nužde. Međutim, čak ni to ne pruža uvijek dovoljnu sigurnost jer mnogi automobili imaju fizičku rezervnu kvaku za otvaranje automobila iznutra, ali putnici često ne znaju gdje se ona nalazi. Također, velika je vjerojatnost da će vozač i putnici nakon nesreće biti bez svijesti te ne mogu otovriti vozilo iznutra, prenosi Revija HAK.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas