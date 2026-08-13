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TÜV upozorava

Ovi modeli automobila s godinama postaju veliki problem na tehničkom pregledu

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13. kol. 2026. 07:00
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A Citroën Berlingo Mountain Vibe Concept car is displayed at the stand of the French carmaker on March 3, 2015 during the press day of the Geneva Car Show in Geneva.
AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

Veliki i praktični automobili omiljeni su među obiteljima jer nude dovoljno prostora za djecu, kućne ljubimce i prtljagu.

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No podaci TÜV-a (Technischer Überwachungsverein, njemačka i austrijska nezavisna servisna služba) pokazuju da neki popularni rabljeni modeli s godinama postaju sve problematičniji, osobito kada dođe vrijeme za tehnički pregled, piše Fenix.

Puno prostora, ali i veliki rizik

Obiteljski automobili često moraju podnijeti mnogo više od prosječnog vozila. Svakodnevne vožnje, velika kilometraža, puni prtljažnici i dodatno opterećenje ostavljaju trag, a kod pojedinih modela problemi su izraženiji zbog slabije kvalitete određenih dijelova.

Podaci iz TÜV Reporta 2025., koji obuhvaća više od 10,2 milijuna tehničkih pregleda u Njemačkoj, pokazuju koji su stariji obiteljski automobili posebno skloni ozbiljnim nedostacima.

Kod vozila starih deset i 11 godina prosječna stopa ozbiljnih nedostataka iznosi 23 posto, dok kod automobila starih 12 i 13 godina raste na 28,1 posto. Neki popularni obiteljski modeli, međutim, znatno premašuju taj prosjek.

Dacia Logan MCV – jeftin, ali popravci mogu biti skupi

Dacia Logan MCV privlači kupce velikom količinom prostora i niskom cijenom. Rabljeni primjerci mogu se pronaći već za oko 1000 eura.

No kod starijih primjeraka problemi postaju ozbiljniji. Među automobilima starima deset i 11 godina čak 39,6 posto nije prošlo tehnički pregled iz prvog pokušaja. Kod vozila starih 12 i 13 godina stopa ozbiljnih nedostataka doseže čak 41 posto.

Najčešći problemi odnose se na kočione diskove, ispušni sustav i upravljački mehanizam.

Ford Mondeo Turnier – veliki prtljažnik, ali i velika kilometraža

Ford Mondeo Turnier iz razdoblja od 2007. do 2014. dugo je bio popularan među poslovnim korisnicima, ali zbog prtljažnika obujma do 1745 litara zanimljiv je i obiteljima.

Rabljeni primjerci danas se mogu pronaći već za oko 1800 eura. Međutim, mnogi od njih iza sebe imaju vrlo veliku kilometražu.

Kod automobila starih deset i 11 godina stopa ozbiljnih nedostataka iznosi 30,4 posto, dok kod vozila starih 12 i 13 godina raste na 33,7 posto.

Među čestim problemima navode se curenje ulja iz motora, neispravan ispušni sustav, dotrajale opruge i amortizeri te problemi s rasvjetom.

Renault Scénic – praktični obiteljski klasik

Renault Scénic godinama je bio jedan od simbola obiteljskih monovolumena. Postojala je i izvedba Grand Scénic sa sedam sjedala, zbog čega je posebno zanimljiv većim obiteljima.

Ipak, stariji primjerci ne postižu osobito dobre rezultate na tehničkim pregledima. Kod automobila starih deset i 11 godina 26,9 posto ima ozbiljne nedostatke, dok kod vozila starih 12 i 13 godina taj udio raste na 32,2 posto.

Najčešće se pojavljuju problemi s oprugama i amortizerima, pogonskim vratilima, zglobovima upravljača i istrošenim kočionim diskovima.

Kia Sportage – SUV koji s godinama pokazuje slabosti

Kia Sportage treće generacije mnogim je kupcima privlačna zbog prostranosti, sigurnosti i ponude motora. No s godinama se pojavljuju problemi čiji popravak može biti skup.

Kod primjeraka starih deset i 11 godina stopa ozbiljnih nedostataka iznosi 28 posto, a kod onih starih 12 i 13 godina čak 34,7 posto.

Problemi se najčešće odnose na krajnike spona, ovjes, rasvjetu te parkirnu i radnu kočnicu.

Citroën Berlingo – golem prostor, ali i brojni nedostaci

Citroën Berlingo posebno je zanimljiv obiteljima kojima treba mnogo prostora. Prtljažni prostor može dosegnuti čak 2650 litara, a pojedine izvedbe nude i do sedam sjedala.

Međutim, intenzivna svakodnevna uporaba ostavlja posljedice. Problemi s elektronikom i rasvjetom, brzo trošenje kočionih diskova te curenje iz pogonskog sklopa među češćim su nedostacima.

Kod primjeraka starih deset i 11 godina 28,6 posto ima ozbiljne nedostatke, dok kod automobila starih 12 i 13 godina taj udio raste na 33 posto.

Ni drugi popularni modeli nisu bez problema

Među ostalim popularnim obiteljskim automobilima koji prema podacima TÜV-a premašuju prosjek nalaze se Dacia Duster, Renault Mégane, Nissan Qashqai i Ford S-Max.

Kod automobila starih deset i 11 godina stope ozbiljnih nedostataka iznose:

  • Dacia Duster – 34,1 posto
  • Renault Mégane – 32,7 posto
  • Nissan Qashqai – 31,2 posto
  • Ford S-Max – 29,1 posto

Kod vozila starih 12 i 13 godina rezultati su još nepovoljniji:

  • Renault Mégane – 36,5 posto
  • Nissan Qashqai – 36,3 posto
  • Dacia Duster – 35,6 posto
  • Ford S-Max – 33,1 posto
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