TÜV upozorava
Ovi modeli automobila s godinama postaju veliki problem na tehničkom pregledu
Veliki i praktični automobili omiljeni su među obiteljima jer nude dovoljno prostora za djecu, kućne ljubimce i prtljagu.
No podaci TÜV-a (Technischer Überwachungsverein, njemačka i austrijska nezavisna servisna služba) pokazuju da neki popularni rabljeni modeli s godinama postaju sve problematičniji, osobito kada dođe vrijeme za tehnički pregled, piše Fenix.
Puno prostora, ali i veliki rizik
Obiteljski automobili često moraju podnijeti mnogo više od prosječnog vozila. Svakodnevne vožnje, velika kilometraža, puni prtljažnici i dodatno opterećenje ostavljaju trag, a kod pojedinih modela problemi su izraženiji zbog slabije kvalitete određenih dijelova.
Podaci iz TÜV Reporta 2025., koji obuhvaća više od 10,2 milijuna tehničkih pregleda u Njemačkoj, pokazuju koji su stariji obiteljski automobili posebno skloni ozbiljnim nedostacima.
Kod vozila starih deset i 11 godina prosječna stopa ozbiljnih nedostataka iznosi 23 posto, dok kod automobila starih 12 i 13 godina raste na 28,1 posto. Neki popularni obiteljski modeli, međutim, znatno premašuju taj prosjek.
Dacia Logan MCV – jeftin, ali popravci mogu biti skupi
Dacia Logan MCV privlači kupce velikom količinom prostora i niskom cijenom. Rabljeni primjerci mogu se pronaći već za oko 1000 eura.
No kod starijih primjeraka problemi postaju ozbiljniji. Među automobilima starima deset i 11 godina čak 39,6 posto nije prošlo tehnički pregled iz prvog pokušaja. Kod vozila starih 12 i 13 godina stopa ozbiljnih nedostataka doseže čak 41 posto.
Najčešći problemi odnose se na kočione diskove, ispušni sustav i upravljački mehanizam.
Ford Mondeo Turnier – veliki prtljažnik, ali i velika kilometraža
Ford Mondeo Turnier iz razdoblja od 2007. do 2014. dugo je bio popularan među poslovnim korisnicima, ali zbog prtljažnika obujma do 1745 litara zanimljiv je i obiteljima.
Rabljeni primjerci danas se mogu pronaći već za oko 1800 eura. Međutim, mnogi od njih iza sebe imaju vrlo veliku kilometražu.
Kod automobila starih deset i 11 godina stopa ozbiljnih nedostataka iznosi 30,4 posto, dok kod vozila starih 12 i 13 godina raste na 33,7 posto.
Među čestim problemima navode se curenje ulja iz motora, neispravan ispušni sustav, dotrajale opruge i amortizeri te problemi s rasvjetom.
Renault Scénic – praktični obiteljski klasik
Renault Scénic godinama je bio jedan od simbola obiteljskih monovolumena. Postojala je i izvedba Grand Scénic sa sedam sjedala, zbog čega je posebno zanimljiv većim obiteljima.
Ipak, stariji primjerci ne postižu osobito dobre rezultate na tehničkim pregledima. Kod automobila starih deset i 11 godina 26,9 posto ima ozbiljne nedostatke, dok kod vozila starih 12 i 13 godina taj udio raste na 32,2 posto.
Najčešće se pojavljuju problemi s oprugama i amortizerima, pogonskim vratilima, zglobovima upravljača i istrošenim kočionim diskovima.
Kia Sportage – SUV koji s godinama pokazuje slabosti
Kia Sportage treće generacije mnogim je kupcima privlačna zbog prostranosti, sigurnosti i ponude motora. No s godinama se pojavljuju problemi čiji popravak može biti skup.
Kod primjeraka starih deset i 11 godina stopa ozbiljnih nedostataka iznosi 28 posto, a kod onih starih 12 i 13 godina čak 34,7 posto.
Problemi se najčešće odnose na krajnike spona, ovjes, rasvjetu te parkirnu i radnu kočnicu.
Citroën Berlingo – golem prostor, ali i brojni nedostaci
Citroën Berlingo posebno je zanimljiv obiteljima kojima treba mnogo prostora. Prtljažni prostor može dosegnuti čak 2650 litara, a pojedine izvedbe nude i do sedam sjedala.
Međutim, intenzivna svakodnevna uporaba ostavlja posljedice. Problemi s elektronikom i rasvjetom, brzo trošenje kočionih diskova te curenje iz pogonskog sklopa među češćim su nedostacima.
Kod primjeraka starih deset i 11 godina 28,6 posto ima ozbiljne nedostatke, dok kod automobila starih 12 i 13 godina taj udio raste na 33 posto.
Ni drugi popularni modeli nisu bez problema
Među ostalim popularnim obiteljskim automobilima koji prema podacima TÜV-a premašuju prosjek nalaze se Dacia Duster, Renault Mégane, Nissan Qashqai i Ford S-Max.
Kod automobila starih deset i 11 godina stope ozbiljnih nedostataka iznose:
- Dacia Duster – 34,1 posto
- Renault Mégane – 32,7 posto
- Nissan Qashqai – 31,2 posto
- Ford S-Max – 29,1 posto
Kod vozila starih 12 i 13 godina rezultati su još nepovoljniji:
- Renault Mégane – 36,5 posto
- Nissan Qashqai – 36,3 posto
- Dacia Duster – 35,6 posto
- Ford S-Max – 33,1 posto
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