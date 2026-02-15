Pogledajte koliko košta popravak nakon sudara na Opelu, Renaultu i BMW-u

Vlasnici automobila suočavaju se s novom realnošću: sitnice poput ogrebotine na parkingu, koje su nekada koštale malo, danas brzo rezultiraju četveroznamenkastim iznosima na računima servisa.
Modulni dizajn poskupljuje sve
Glavni krivci nisu samo inflacija i veće satnice, već kompleksna tehnologija. Visokoosjetljivi senzori, kamere i modularni dijelovi drastično podižu cijenu. Primjerice, kod modernih LED ili Matrix svjetala više nije moguće zamijeniti samo žarulju – mora se mijenjati cijeli far, što košta tisuće eura. Uz to, svaki put kad se branik skine, senzori za pomoć pri vožnji moraju se precizno kalibrirati, što dodatno naplaćuju.
Usporedba troškova popravka
ADAC je ispitao troškove na tri standardna scenarija: zamjena vjetrobranskog stakla, prednji sudar (far i branik) i udarac straga na parkingu.
Glavni “kradljivci” novca:
Vjetrobransko staklo: Kamere za držanje trake nalaze se odmah iza stakla. Njihova kalibracija kod npr. VW Golfa ili Audija A3 košta oko 825 eura neto povrh cijene samog stakla.
Udarac straga: Radarski senzori za mrtvi kut često su iza branika. Neki proizvođači zahtijevaju zamjenu senzora čak i pri minimalnom dodiru. Hyundai Tucson je ovdje čak 1.000 eura skuplji od tehnološki sličnog Kia Sportagea.
Prednja svjetla: Laser svjetla kod BMW-a 330e koštaju oko 3.300 eura neto po komadu, što cijeli popravak prednjeg kraja penje na skoro 8.000 eura.
Zabrana lakiranja: Neki proizvođači zabranjuju naknadno lakiranje branika jer debljina laka može ometati rad radara ispod njih, što prisiljava vlasnike na kupnju novih dijelova, prenosi Fenix Magazin.
Osiguranja drastično poskupljuju
Ovi troškovi su razlog zašto su premije osiguranja za nove klijente u Njemačkoj porasle za 16% u godinu dana, a u zadnje tri godine za čak 50%. Kasko osiguranje od preko 1.000 eura godišnje za “običan” auto više nije rijetkost. Kod starijih auta, čak i manji sudar sada znači “ekonomski totalnu štetu” jer popravak košta više od samog vozila.Selidba Njemačka
Savjeti za vozače:
- Usporedite cijene: Satnice u servisima van velikih gradova često su niže.
- Pazite kod kupnje: Ekstra dodaci poput laser svjetala ili kamera umjesto retrovizora nude malo stvarne koristi, a koštaju bogatstvo kod popravka.
- Rabljeni dijelovi: Za starija vozila, rabljeni limarski dijelovi ili reparacija elektronike kod specijaliziranih firmi su odlična alternativa novim dijelovima.
- Provjerite sestrinske marke: Ako vozite auto koji je konstrukcijski isti kao drugi model (npr. Toyota Corolla i Suzuki Swace), provjerite cijene dijelova kod oba brenda – razlike mogu biti stotine eura za isti dio.
