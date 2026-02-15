Pogledajte koliko košta popravak nakon sudara na Opelu, Renaultu i BMW-u

Glavni krivci nisu samo inflacija i veće satnice, već kompleksna tehnologija. Visokoosjetljivi senzori, kamere i modularni dijelovi drastično podižu cijenu. Primjerice, kod modernih LED ili Matrix svjetala više nije moguće zamijeniti samo žarulju – mora se mijenjati cijeli far, što košta tisuće eura. Uz to, svaki put kad se branik skine, senzori za pomoć pri vožnji moraju se precizno kalibrirati, što dodatno naplaćuju.