Pogledajte najčudnija prometna pravila: Gdje vas mogu kazniti jer vam auto nije opran?

Potom stanete sa strane i znate što slijedi. Uvijek je to poprilično visoka kazna, uglavnom u eurima, koje ste mislili potrošiti na vlakiću smrti u nekom zabavnom parku ili platu oborite ribe. Prometne znakove uglavnom znamo čitati, ako na okrugloj bijeloj ploči s crvenim obrubom piše 60 sigurno to nećemo protumačiti kao ‘vozi brže od 60 km/h’. No, u mnogim europskim državama na snazi su pravila koja baš i nisu uobičajena, piše Revija HAK.