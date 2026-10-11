Problemi s naplatom štete nakon prometne nesreće: Na što trebate paziti da ne ostanete bez tisuća eura

U presudi je navedeno: "okolnost da je tužitelj vozilo prodao nije od utjecaja na obavezu tuženika da tužitelju nadoknadi štetu koja je tužitelju nastala u štetnom događaju isključivom krivnjom osiguranika tuženika i to u visini troškova popravka vozila od 25.800,12 eura, kako je to utvrdio prometni vještak u svom nalazu i mišljenju, na koji nije bilo primjedbi stranaka, od kojeg iznosa je prvostupanjski sud odbio iznos od 3.700,00 eura, koliko je plaćeno u mirnom postupku, pa je pravilno dosudio 22.100,12 eura sa kamatama od presuđenja do isplate".