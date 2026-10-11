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BEND LEGENDARNOG GLAZBENIKA

Majke nakon Baretove smrti zahvalile na podršci i uputile molbu javnosti

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N1info
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11. lis. 2026. 17:50
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Josip Regovic/PIXSELL

Članovi grupe Majke ponovno su se oglasili nakon smrti frontmena Gorana Bareta, zahvalili svima na riječima podrške i zamolili javnost da poštuje privatnost obitelji i benda.

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Nakon što su se od Gorana Bareta, legendarnog pjevača i frontmena Majki, oprostili brojni kolege, prijatelji i obožavatelji, članovi benda ponovno su se obratili javnosti. U objavi na službenoj Facebook stranici zahvalili su svima koji su im proteklih dana pružali podršku, ali i uputili nekoliko važnih molbi.

"Dragi prijatelji, kolege i vjerni obožavatelji, u ovom izuzetno teškom trenutku, članovi benda žele uputiti najdublju zahvalnost svima vama na neizmjernoj podršci, toplim riječima i sućuti. Vaša ljubav i pažnja nam puno znače", poručili su.

Istodobno su zamolili javnost, medije i prijatelje da im omoguće mir kako bi se mogli dostojanstveno oprostiti od dugogodišnjeg prijatelja i suradnika.

"Kako bismo se dostojanstveno oprostili i suočili s ovim velikim gubitkom, najljepše molimo javnost, medije i prijatelje da poštuju privatnost obitelji i članova benda te da nam u ovim bolnim danima osiguraju potreban mir", naveli su.

Informacije o posljednjem ispraćaju objavit će na Facebooku

Članovi Majki istaknuli su da će informacije o datumu i mjestu posljednjeg ispraćaja Gorana Bareta objaviti isključivo na službenoj Facebook stranici benda. Stoga su pozvali javnost da se vodi službenim obavijestima.

Uputili su i molbu svima koji planiraju organizirati okupljanja, komemoracije ili druge događaje u čast preminulog glazbenika.

"Također, apeliramo na sve koji planiraju ili žele organizirati događaje, komemoracije ili bilo kakve aktivnosti povezane s ovim povodom, da prethodno kontaktiraju bend radi dobivanja službenog odobrenja", poručili su.

Za dogovore i upite vezane uz organizaciju takvih događaja naveli su adresu elektroničke pošte [email protected].

"Hvala vam na razumijevanju i poštovanju naše privatnosti", zaključili su članovi benda.

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