BEND LEGENDARNOG GLAZBENIKA
Majke nakon Baretove smrti zahvalile na podršci i uputile molbu javnosti
Članovi grupe Majke ponovno su se oglasili nakon smrti frontmena Gorana Bareta, zahvalili svima na riječima podrške i zamolili javnost da poštuje privatnost obitelji i benda.
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Nakon što su se od Gorana Bareta, legendarnog pjevača i frontmena Majki, oprostili brojni kolege, prijatelji i obožavatelji, članovi benda ponovno su se obratili javnosti. U objavi na službenoj Facebook stranici zahvalili su svima koji su im proteklih dana pružali podršku, ali i uputili nekoliko važnih molbi.
"Dragi prijatelji, kolege i vjerni obožavatelji, u ovom izuzetno teškom trenutku, članovi benda žele uputiti najdublju zahvalnost svima vama na neizmjernoj podršci, toplim riječima i sućuti. Vaša ljubav i pažnja nam puno znače", poručili su.
Istodobno su zamolili javnost, medije i prijatelje da im omoguće mir kako bi se mogli dostojanstveno oprostiti od dugogodišnjeg prijatelja i suradnika.
"Kako bismo se dostojanstveno oprostili i suočili s ovim velikim gubitkom, najljepše molimo javnost, medije i prijatelje da poštuju privatnost obitelji i članova benda te da nam u ovim bolnim danima osiguraju potreban mir", naveli su.
Informacije o posljednjem ispraćaju objavit će na Facebooku
Članovi Majki istaknuli su da će informacije o datumu i mjestu posljednjeg ispraćaja Gorana Bareta objaviti isključivo na službenoj Facebook stranici benda. Stoga su pozvali javnost da se vodi službenim obavijestima.
Uputili su i molbu svima koji planiraju organizirati okupljanja, komemoracije ili druge događaje u čast preminulog glazbenika.
"Također, apeliramo na sve koji planiraju ili žele organizirati događaje, komemoracije ili bilo kakve aktivnosti povezane s ovim povodom, da prethodno kontaktiraju bend radi dobivanja službenog odobrenja", poručili su.
Za dogovore i upite vezane uz organizaciju takvih događaja naveli su adresu elektroničke pošte [email protected].
"Hvala vam na razumijevanju i poštovanju naše privatnosti", zaključili su članovi benda.
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