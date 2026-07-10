Smioni luksuz: Novi Defender Vertex je predvodnik u nadogradnji dizajna i dodatne opreme

Defender Vertex dolazi uz specifikaciju X, čime se robusni luksuz podiže na novu razinu i za gradski život i za istraživanje prirode. Robusni novi produljeni prednji i stražnji odbojnici, veća prednja profilirana rešetka i unaprjeđena svjetla za maglu daju Vertexu smjeliji profil i moćniji stav, a dolaze sa završnim slojem Shadow Atlas Mat. Sjajno crni spojler na stražnjim vratima dolazi u kombinaciji s kontrastnim žutim prednjim kočionim kliještima i odgovarajućim žutim izloženim stražnjim kukama za izvlačenje da bi bio upečatljiv tijekom radnog tjedna i na izletima vikendom.