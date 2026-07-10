savršeni partner u pustolovini
Smioni luksuz: Novi Defender Vertex je predvodnik u nadogradnji dizajna i dodatne opreme
Defender je predstavio novi karakter za drukčiju vrstu pustolovine. Novi Defender Vertex uvodi svježe značajke vanjštine da bi legendarnom Defenderu donio još profinjeniju robusnost bez ustupaka na performanse.
Nova specifikacija dodaje i niz drugih nadogradnji zbog kojih se ovaj nezaustavljivi 4x4 može iskoristiti više nego ikad prije: savršeni je partner za svaku pustolovinu.
Paket vanjštine Extended, novi završni slojevi, nove opcije dodatne opreme, obnovljena ponuda pogonskih sklopova, konfiguracija sa šest sjedala i nova tema za Trophy Edition pružaju više izbora kupcima Defendera, odajući počast individualnosti i prilagođavajući se svakom stilu života.
Mark Cameron, Direktor brenda Defender, izjavio je: „Najnovije nadogradnje Defendera donose osvježene detalje dizajna i daju našim kupcima još veći izbor za individualizaciju, bez ustupaka na robusnost ili sposobnosti u terenskoj vožnji. S Vertexom i Paketom vanjštine Extended predstavljamo novi karakter koji čini Defender još privlačnijim kako za postojeće tako i za nove kupce.”
Defender Vertex
Defender Vertex dolazi uz specifikaciju X, čime se robusni luksuz podiže na novu razinu i za gradski život i za istraživanje prirode. Robusni novi produljeni prednji i stražnji odbojnici, veća prednja profilirana rešetka i unaprjeđena svjetla za maglu daju Vertexu smjeliji profil i moćniji stav, a dolaze sa završnim slojem Shadow Atlas Mat. Sjajno crni spojler na stražnjim vratima dolazi u kombinaciji s kontrastnim žutim prednjim kočionim kliještima i odgovarajućim žutim izloženim stražnjim kukama za izvlačenje da bi bio upečatljiv tijekom radnog tjedna i na izletima vikendom.
Defender Vertex također donosi privlačne obloge donjeg dijela karoserije u boji karoserije da bi se vizualno snizio profil i izdužio bočni dio karoserije, pojačavajući tako njegovu pojavnost na cesti. Novi 22-inčni Diamond Turned Satenski tamno sivo obojeni naplatci s Carpathian sivim kontrastom dolaze kao standard, a dostupni su i opcijski 22-inčni Sjajno crni ili 20-inčni Satenski tamno sivi naplatci.
Nova specifikacija dostupna je u Fuji bijeloj, Santorini crnoj, Woolstone zelenoj, Borasco sivoj i Carpathian sivoj, kao i s Patagonia bijelom mat folijom koja je nadahnuta vrhovima južnoameričkog krajolika. Sve boje dostupne su s Mat zaštitnom folijom, a sada se prvi put može dodati i Sjajna zaštitna folija za još veću izdržljivost. U unutrašnjosti, klijenti mogu birati između sjedala od Windsor kože i tkanine Forged, dostupnih kao Ebony ili Caraway/Ebony, ili Light Cloud/Lunar sjedala s tkaninom Ultrafabrics™.
Ebony tkanina Forged novi je dekorativni materijal za Defender koji pruža taktilnu izdržljivost, a izrađen je od istkanog 100-postotnog poliesterskog materijala. Za potpunu udobnost, Trozonski klima-uređaj, Sustav pročišćavanja zraka kabine Plus, Senzor kakvoće zraka i kućna utičnica dolaze kao standard za modele 90 i 110, dok je model 130 unaprijeđen na Četverozonski klima-uređaj.
Paket vanjštine Extended
Nadahnut modelom Vertex, novi Paket vanjštine Extended dostupan je kao opcijska vizualna nadogradnja za modele X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE (uključujući Hard Top) i V8.
Novi prošireni Shadow Atlas Mat prednji i stražnji odbojnici stvaraju smjeliji i moćniji prednji i stražnji profil, uz stražnji spojler i Poklopac rezervnog kotača u boji karoserije.
Paket je također dostupan s izborom između četiri opcije naplataka: novim 22-inčnim Sjajno crnim naplatcima, 20-inčnom Satenski tamno sivom opcijom, 20-inčnim Diamond Turned naplatcima sa Sjajnim tamno sivim kontrastom i 20-inčnom Sjajno crnom inačicom.
Trophy Edition
Ponovno osmišljen 2025. godine, Defender 110 Trophy Edition odaje počast bogatoj povijesti pustolovnih izazova ovog brenda te uključuje dodatnu opremu spremnu za ekspedicije poput Krovnog nosača Expedition, Rasklopivih krovnih ljestvi i Povišenog otvora za usis zraka1. Sada Trophy Edition dolazi i u Santorini crnoj, koja pruža odvažan izgled nadahnut tamnim pijeskom tog grčkog otoka te zamjenjuje Keswick zelenu i pruža suptilnu alternativu postojećoj Deep Sandglow žutoj nadahnutoj baštinom.
Uz boju vanjštine, Defender 110 Trophy Edition uključuje 20-inčne Sjajno crne naplatke čeličnog stilskog oblikovanja, Crna kočiona kliješta i Satenski crne krakove obruča upravljača s praškastim premazom. Bočne grafike i oznake na poklopcu motora Trophy naglašene su Sandglow žutom bojom, dok osvijetljeni metalni pragovi i oznake na instrumentnoj ploči prikazuju oznaku brenda Trophy Edition.
Za potpunu individualizaciju kupci mogu birati između tri individualizirane boje unutrašnjosti. Kao standard uz Trophy Edition uključena su Ebony sjedala od kože Windsor s Ebony Morzine stropnom oblogom i Poprečna greda u Deep Sandglow žutoj s praškastim premazom. Kao alternativu, kupci mogu odabrati i opcijska sjedala Caraway od kože Windsor s Ebony Morzine stropnom oblogom i Poprečnom gredom sa Satenski crnim praškastim završnim slojem, ili Light Cloud sjedala od kože Windsor s Light Cloud Morzine stropnom oblogom i Poprečnom gredom s Light Cloud praškastim premazom.
Za vrhunsku terensku pustolovinu, Paket dodatne opreme Trophy Edition uključuje Krovni nosač Expedition, koji pruža dodatni prostor za pohranu na putovanjima s mnoštvom opreme, dok crne Rasklopive krovne ljestve olakšavaju pristup opremi pohranjenoj na krovu. Sjajno crni bočno montirani nosač opreme pruža dodatni prostor za blatnjave, mokre ili pjeskovite predmete dok Povišeni otvor za usis zraka pomaže u filtriranju prašine.
Defender OCTA
Defender OCTA i dalje je vladar ekstremnih performansi, svugdje. Inženjerski projektiran za uzbuđenje, Defender OCTA dosad je najčvršći i najsposobniji Defender, s blagim hibridnim motorom V8 Twin Turbo, ovjesom 6D Dynamics i načinom rada OCTA. Spaja staloženost na cesti i terenske sposobnosti sa širim stavom, uz izbor namjenskih cjelogodišnjih ili terenskih guma te s opcijskim Chopped Carbon Fibre elementima unutrašnjosti i vanjštine.
Nadograđeni Defender OCTA motor (samo u Ujedinjenoj Kraljevini, Europi i određenim inozemnim tržištima) ima karakterističniji i dublji zvuk ispuha koji pruža istinski V8 zvuk zbog promjena na ispušnoj grani. Vozaču pruža izražajniju i dramatičniju zvučnu podlogu.
Defender OCTA sada je dostupan i u Woolstone zelenoj, uz postojeću paletu Sargasso plave, Borasco sive, Patagonia bijele mat folije, Charente sive, Petra brončane i Narvik crne.
I Defender OCTA i OCTA Black imaju Sjajno crni spojler na stražnjim vratima kao standard, suptilno naglašavajući performanse, dok je Paket vanjštine Chopped Carbon Fibre prvi put dostupan kao opcija za model OCTA Black.
Obnovljena paleta boja i završnih slojeva
Kao dodatak opcijama individualizacije, Defender je predstavio novi izbor boje: Namib narančastu, nadahnutu upečatljivim narančastim pješčanim dinama priobalne južnoafričke pustinje Namib, gdje je 2020. godine predstavljen novi Defender. Nova boja dostupna je za dizajn karoserije 90 i 110 za S, X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE i X.
Namib narančastu također možete odabrati u novom Paketu vanjštine Extended uz Defender X-Dynamic. Uz to, Patagonia bijela mat folija uz V8 i Defender OCTA sada je dostupna i za X i Vertex.
Kao dio osvježene palete boja, Defender sada dolazi uz čak do 15 opcija boja vanjštine, dok nova Sjajna zaštitna folija unaprjeđuje estetsku privlačnost i izdržljivost. Ranije dostupna samo s Mat završnim slojem, ova samoobnavljajuća folija pruža zaštitu od ogrebotina, krhotina kamena i habanja te upotrebljava Sunčeve UV zrake da bi s vremenom popravila mikroogrebotine.
Nova konfiguracija sa šest sjedala
Revolucionarnu novost za obitelji i vikend-pustolove predstavlja nova konfiguracija sa šest sjedala dostupna uz Defender 110, s nizom kombinacija boja i ukrasa, uključujući i novu tkaninu Forged. Raspored 2+2+2 donosi dva luksuzna Kapetanska sjedala u drugom redu. Svako sjedalo pruža dodatne konture, podupirače jastuka, pojedinačne naslone za ruke, funkciju ručnog nagiba, kao i dva podna nosača za čaše iza središnje konzole.
Ova konfiguracija također poboljšava pristup trećem redu, povećava prostor za noge svih putnika straga i pruža praktičan prostor za prtljagu između Kapetanskih sjedala.
Dodatna oprema spremna za pustolovine
Defender predstavlja niz tvornički ugrađene dodatne opreme za daljnju individualizaciju, uključujući Krovno svjetlo Expedition, Nosač opreme na stražnjim vratima i opcije krovnog spojlera1.
Krovno svjetlo Expedition1 pruža dodatnu krovnu rasvjetu u divljini. Namjenski izrađeno za Defender i projektirano da izdrži ekstremnu izloženost prašini i vodi, to svjetlo pruža ukupno 9000 lumena, čime osigurava do 350 m osvjetljenja u kombinaciji s glavnim prednjim svjetlima Defendera. Krovno svjetlo Expedition ugrađeno je sa standardnim sustavom rasvjete da bi se omogućilo upravljanje putem glavne ručice za svjetla radi jednostavnog upravljanja u najzahtjevnijim uvjetima.
Sa sjajno crnim završnim slojem i naglašenom oznakom Defender, Nosač opreme na stražnjim vratima pruža do 60 litara prostora za pohranu koji se može zaključati isporučenim ključem. Nosivost mu je 12 kg, a nudi vrijedan dodatni prostor za opremu, istodobno zadržavajući legendarnu Defenderovu siluetu.
Spojler na stražnjim vratima Defendera1 (standard uz Vertex i dio Paketa vanjštine Extended) nudi svrsishodno vizualno poboljšanje vozila. Opcije završnog sloja uključuju Sjajno crnu, Fuji bijelu i Santorini crnu, ili temeljni završni sloj za potpunu individualizaciju boje karoserije.
Kupci također mogu odabrati pakete dodatne opreme koji naglašavaju Defenderovu privlačnost u njegovim prirodnim okruženjima. Za osvajanje nepoznatih krajolika, Paket Explorer1 sadrži krovni nosač za ekspedicije, bočni nosač opreme, povišeni otvor za usis zraka i rasklopive ljestve.
Paket Adventure1 spreman je za pustolovine, a uključuje ugrađeni kompresor zraka, prijenosni sustav za ispiranje i vanjski bočno montirani nosač opreme.
Paket Urban1, dizajniran za život u betonskoj džungli, dodaje izražajne oznake na poklopcu motora, crne fiksne bočne stepenice i tamnu stražnju zaštitnu ploču.
Praktičnost povezanosti
Moćna nova usluga povezanog govora u automobilu pruža kupcima Defendera slobodu da samopouzdano otputuju bilo kamo. S konverzacijskom inteligencijom potaknutom umjetnom inteligencijom, glasovne interakcije s vozilom čine se prirodnijima, lakšima i ljudskijima.
Uvijek u stanju pripravnosti, uz aktivaciju naredbom "Hey Land Rover", korisnici mogu govoriti prirodno, izreći dodatni upit bez ponavljanja te uživati u intuitivnim interakcijama koristeći se svakodnevnim jezikom. Uz odgovore koje omogućuje generativna umjetna inteligencija, sustav nudi pametnije razgovore, od ideja za brze obroke do nadahnuća za putovanja ili čak kratkih priča, omogućujući istraživanje i neovisnost u svakom okruženju.
Dodatno naglašavajući Defenderovu praktičnu povezivost, novi Paket Technology1 objedinjuje najpopularnije značajke u kojima uživaju kupci Defendera diljem svijeta, a sada je dostupan uz S, X-Dynamic SE i X-Dynamic HSE.
Ovaj Paket, dizajniran za poboljšanje udobnosti unutar vozila, uključuje kućnu utičnicu, prikaz na vjetrobranskom staklu, zvučni sustav MeridianTM Surround Sound i unutarnji retrovizor ClearSight2.
Novi pogonski sklopovi
Defender je obnovio svoju ponudu motora predstavivši novi benzinski 3,0-litreni šest-cilindarski P380 MHEV3 koji proizvodi okretni moment od 550 Nm. Odlikuje se nizom novih tehnologija za poboljšanje ekonomičnosti goriva.
Kao dio nadogradnje, novi benzinski 3,0-litreni šesterocilindarski pogonski sklop P3003 koji proizvodi okretni moment od 470 Nm zamjenjuje 2,0-litreni četverocilindarski P300 na odabranim tržištima, dok će 5,0-litreni benzinski V8 motor biti dostupan samo na odabranim tržištima.
Benzinski 4,4-litreni twin-turbo V8 motor3 za Defender OCTA također je nadograđen. Od modelne godine 2027. isporučuje 540 KS s okretnim momentom koji se održava na 750 Nm, dok se ubrzanje od 0 do 100 km/h postiže za 4,4 sekunde. Nadograđeni Defender OCTA motor ima dublji zvuk ispuha s više karaktera koji pruža istinski V8 zvuk zbog promjena na ispušnoj grani.
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