AUTOMOBILIONA
Vozili smo na gorivo koje je jeftinije i od dizela, benzina i struje
U novoj Automobilioni testirali smo Daciju Duster, Dongfeng Box i Citroen C3 Aircross.
Dizel često slovi kao najjeftinije gorivo u vidu potrošnje i ekonomičnosti, no postoji jedan pomalo zaboravljeni energent koji mu itekako može parirati, a to je plin. Zato smo uzeli Daciju Duster s tvornički ugrađenim plinom i izračunali koliko se isplati voziti na LPG.
Audi je na hrvatskom tržištu predstavio tri nova modela. Neke od njih smo već imali prilike testirati, a najviše nas je zanimao onaj najnoviji - Audi Q3, kojeg smo imali prilike upoznati.
U moto-svijetu je odjeknula vijest kako Ducati ulazi u novi sport gdje se još nije natjecao. Tako je i nas zanimalo kako se ova talijanska marka snalazi na blatu.
Testirali smo i kineski Dongfeng Box te otkrili zašto ovaj gradski autić zovu kutijom punom iznenađenja.
Predstavljamo i Suzukijev popularni model koji je promijenio ime i narastao, a za kraj donosimo priču o Citroenu C3 Aircross za kojeg tvrde da je najudobniji u klasi, pa smo ga stoga stavili na "šaht-test".
Automobilionu gledajte u petak 24. listopada u 20:00 sati na N1 televiziji.
