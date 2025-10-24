Oglas

AUTOMOBILIONA

Vozili smo na gorivo koje je jeftinije i od dizela, benzina i struje

Automobiliona
24. lis. 2025. 09:42
U novoj Automobilioni testirali smo Daciju Duster, Dongfeng Box i Citroen C3 Aircross.

Dizel često slovi kao najjeftinije gorivo u vidu potrošnje i ekonomičnosti, no postoji jedan pomalo zaboravljeni energent koji mu itekako može parirati, a to je plin. Zato smo uzeli Daciju Duster s tvornički ugrađenim plinom i izračunali koliko se isplati voziti na LPG.

Audi je na hrvatskom tržištu predstavio tri nova modela. Neke od njih smo već imali prilike testirati, a najviše nas je zanimao onaj najnoviji - Audi Q3, kojeg smo imali prilike upoznati.

U moto-svijetu je odjeknula vijest kako Ducati ulazi u novi sport gdje se još nije natjecao. Tako je i nas zanimalo kako se ova talijanska marka snalazi na blatu.

Testirali smo i kineski Dongfeng Box te otkrili zašto ovaj gradski autić zovu kutijom punom iznenađenja.

Predstavljamo i Suzukijev popularni model koji je promijenio ime i narastao, a za kraj donosimo priču o Citroenu C3 Aircross za kojeg tvrde da je najudobniji u klasi, pa smo ga stoga stavili na "šaht-test".

Automobilionu gledajte u petak 24. listopada u 20:00 sati na N1 televiziji.

