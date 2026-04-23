"Batak koalicija" — u zagrebačkom restoranu kovali planove za pokretanje promjena na političkoj sceni
Predsjednik IDS-a, predsjednik Nezavisne platforme Sjever i gradonačelnik Svete Nedelje sastanak su završili netom prije 14 sati, a Nacional ih je potom uspio i fotografirati. Na sastanku se trebalo diskutirati i o mogućnosti da Zoran Milanović predvodi spomenutu širu Nezavisnu listu, ali s Milanovićem planiraju razgovarati u drugoj fazi, nakon što neovisno o njemu stvore novu platformu.
"Započeli smo se okupljati, da sinergijom pokrenemo promjene na političkoj sceni", kaže izvor koji je Nacionalu otkrio detalje sa sastanka.
Nacional je tijekom ponedjeljka ekskluzivno doznao da se toga dana u rano poslijepodne u zagrebačkom kvartu Kajzerica održao jedan od prvih operativnih i koordinacijskih sastanaka predstavnika, odnosno vođa, vjerojatne buduće objedinjene Nezavisne centrističko liberalne liste.
Oko 12.45 predsjednik IDS-a Loris Peršurić, predsjednik Nezavisne platforme Sjever Matija Posavec i Dario Zurovec, koji u Saboru predstavlja svoju Nezavisnu listu, sastali su se u restoranu Batak na Kajzerici, na adresi Remetinečka cesta 14, i ondje počeli konkretno postavljati političke temelje nove centrističke liberalne platforme s kojom planiraju osvojiti dovoljno mandata da se bez njih neće moći formirati nova vlast na sljedećim parlamentarnim izborima.
A prilično je izvjesno da oni tu novu vlast nemaju namjeru formirati s HDZ-om, nego s koalicijom lijevog centra koju će činiti SDP i Možemo! Odluče li im se i službeno pridružiti u kontekstu nadolazećih parlamentarnih izbora, ako je suditi po mjestu njihova sastanka, moglo bi se tu centrističku koaliciju prigodno nazvati i Batak koalicijom, poput Kukuriku koalicije, koja je ime dobila po restoranu Kukuriku u Kastvu, gdje su se čelnici nekoliko hrvatskih stranaka ljevice prvi put sastali i dogovorili zajednički izlazak na parlamentarne izbore 2011.
Prema tvrdnjama izvora Nacionala, spomenuti sastanak jedan je od prvih konkretnih susreta koji je uslijedio nakon niza neslužbenih razgovora koji se mjesecima vode između predstavnika više liberalnih stranaka, a neki od njih zagovaraju da nositelj njihove platforme zapravo bude predsjednik Zoran Milanović, koji bi u tom slučaju uoči idućih parlamentarnih izbora morao dati ostavku.
Milanović i njegov mogući angažman u svojstvu potencijalnog predvodnika te liste, svakako je, kako doznaje Nacional, bio jedna od tema o kojima je trebalo diskutirati na sastanku u Batku. Međutim, on još uvijek nije glavna tema jer će se liberalna centristička koalicija stvarati i bez Milanovića, odnosno, neovisno o njemu.
Visoki politički izvor blizak tim liberalnim opcijama za Nacional je ovako komentirao sastanak:
„Krenuli smo u smjeru okupljanja kako bismo zajedničkom sinergijom pokrenuli promjene na političkoj sceni. No moramo puno toga dogovoriti i vidjeti kako tko od nas razmišlja. Kad je riječ o tom našem zajedničkom okupljanju, tu postoje dvije vrste stranaka. Jedne su one koje su na prošlim parlamentarnim izborima išle samostalno pa ne ovise ni o kome, a druge su ove centrističke opcije koje su išle ili s HDZ-om ili s SDP-om pa su im oni dali pozicije na listi. Pitanje je kako bi te opcije prošle da su išle samostalno.“
Pod opcijama koje su na prošlim izborima išle s SDP-om ili HDZ-om, misli se prvenstveno na Centar Ivice i Marijane Puljak, Glas Anke Mrak Taritaš, Nezavisnu listu Dalije Orešković i Reformiste, koji su svi išli s SDP-om, ali i na HSLS koji je išao s HDZ-om.
Isti izvor potvrdio je i jednu novu ideju – da se toj centrističkoj liberalnoj koaliciji pridruži i bračni par Raspudić.
„Meni je Raspudić prikriveni lijevi centar iako mu je retorika više prema desno. No ako bih morao procjenjivati, realnije mi je da bi se liberalnoj koaliciji pridružila Iva Rinčić nego Raspudići“, smatra taj izvor. Zanimljivo je i da u HSLS-u na stranku Centar bračnog para Puljak gledaju kao na više lijevu nego centrističku stranku. No sve te razlike među njima bile bi zapravo komparativna prednost jer bi tako, kako smatraju, hvatali puno širi bazen birača.
