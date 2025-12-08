Oglas

14 dana zatvora uvjetno

Baka objavila fotografije na Facebooku i završila na sudu: Tužila ju kći

08. pro. 2025. 09:57
Facebook
Ilustracija / Pixabay

Riječ je o fotografijama koje prikazuju ne samo novorođenče već i majku tijekom samog poroda.

Danska baka osuđena je na uvjetnu zatvorsku kaznu nakon što je njezina kći prijavila policiji da je bez dopuštenja objavila fotografije s poroda na društvenim mrežama.

Riječ je o fotografijama koje prikazuju ne samo novorođenče već i majku tijekom samog poroda, a koje su se prvi put pojavile na Facebooku u studenom te ponovno nekoliko godina kasnije, kad je dijete već pohađalo prvi razred.

Majka je bila šokirana kada je vidjela objave s natpisom "Moje prvo unuče" jer nikada nije očekivala da će osobni trenuci iz rađaonice završiti u javnosti.

Prema danskoj televiziji TV 2, baka je snimala porod dok je bila u rađaonici, a četiri fotografije objavila je na internetu bez pristanka svoje kćeri. Nakon što je majka zatražila uklanjanje sadržaja, fotografije su uklonjene, piše Daily Mail, a prenosi Dnevnik.hr.

No, kada je baka doznala da bi prijava mogla dovesti do kaznenog postupka, ponovno je objavila iste fotografije, nakon čega je njezina kći podnijela službenu prijavu policiji zbog narušavanja privatnosti.

Slučaj je potom stigao na Okružni sud u Odenseu, gdje je baka, iako nije prisustvovala suđenju, osuđena na 14 dana zatvora uvjetno. Uz to, naloženo joj je da kćeri plati oko 1200 eura odštete.

Ovo nije prvi takav slučaj u Europi. Godine 2020. nizozemski sud presudio je protiv bake koja je bez dopuštenja roditelja objavila fotografije svojih unučadi. U oba slučaja sudovi su zaključili da su fotografije objavljene široj publici i da predstavljaju povredu privatnosti djece i roditelja.

Teme
facebook povreda privatnosti tužba

