NA KRAJU KUHANJA

Dodavanjem ovog sastojka možete poboljšati ukus i teksturu kremastog umaka

N1 Hrvatska
13. stu. 2025. 07:24
šnicle, zapečeno meso, umak od sira, vrhnje, vrhnju, meso, obrok.
Shutterstock / Ilustracija

Priprema kremastog umaka može biti jednostavna, a dodavanjem jednog sastojka možete postići bogatiji okus.

Naime, dodavanje maslaca na kraju kuhanja učinit će vaš umak kremastijim i dati mu prepoznatljivu, bogatu teksturu.

Maslac se topi u vrućem umaku, povezuje sve sastojke i stvara blagi sjaj na površini. Osim što poboljšava teksturu i okus, maslac na kraju kuhanja pomaže u balansiranju začina, smanjujući preintenzivne okuse i stvarajući sklad u jelu, piše klix.ba.

Također, ovaj sastojak daje i dodatnu aromu koju nije moguće postići samim kuhanjem. Ovaj jednostavan dodatak može pretvoriti običan umak u savršen pratilac svakog obroka.

Za dodatni okus, prije posluživanja preporučuje se posuti umak svježim začinskim biljem, poput peršina.

Teme
kremasti umak umak

