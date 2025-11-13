NA KRAJU KUHANJA
Dodavanjem ovog sastojka možete poboljšati ukus i teksturu kremastog umaka
Priprema kremastog umaka može biti jednostavna, a dodavanjem jednog sastojka možete postići bogatiji okus.
Naime, dodavanje maslaca na kraju kuhanja učinit će vaš umak kremastijim i dati mu prepoznatljivu, bogatu teksturu.
Maslac se topi u vrućem umaku, povezuje sve sastojke i stvara blagi sjaj na površini. Osim što poboljšava teksturu i okus, maslac na kraju kuhanja pomaže u balansiranju začina, smanjujući preintenzivne okuse i stvarajući sklad u jelu, piše klix.ba.
Također, ovaj sastojak daje i dodatnu aromu koju nije moguće postići samim kuhanjem. Ovaj jednostavan dodatak može pretvoriti običan umak u savršen pratilac svakog obroka.
Za dodatni okus, prije posluživanja preporučuje se posuti umak svježim začinskim biljem, poput peršina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
