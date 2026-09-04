NE TREBA VAM BRAŠNO
Juha bez zaprške može biti gusta i kremasta: Dodajte ovu namirnicu dok se kuha
Klasična zaprška nije jedini način da juha bude gusta i bogata, a kao jednostavna zamjena može poslužiti običan sirovi krumpir.
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Oguljeni sirovi krumpir treba naribati na najsitnijem ribežu izravno u lonac dok se juha kuha, piše Krstarica. Škrob će se osloboditi, povezati tekućinu i juhi dati bogatiju teksturu, dok će okus ostati isti.
Za ovaj trik dovoljan je jedan veći bijeli krumpir i najsitniji ribež. Krumpir treba ribati izravno iznad lonca dok tekućina jako vrije.
Ne treba ga rezati na kockice jer veći komadi zadržavaju oblik i ne mogu jednako učinkovito poslužiti kao zgušnjivač. Sitno naribani krumpir tijekom kuhanja će se raspasti, a njegov će škrob prijeći u tekućinu.
Naribani krumpir pritom će juhi dati kremastiju teksturu bez potrebe za naknadnim pasiranjem. Zato ga treba dodati rano, odnosno kuhati zajedno s mrkvom i celerom od početka.
Greška s krumpirom koju mnogi rade
Dodavanje krumpira pred kraj kuhanja neće dati željeni rezultat. Povrće tada može ostati nedovoljno kuhano, a škrob se neće dovoljno osloboditi pa će juha ostati vodenasta, uz komadiće krumpira na dnu tanjura.
Zato ga treba dodati tijekom prvih deset minuta kuhanja. Prirodni škrob će se tijekom laganog vrenja sam rasporediti kroz cijelu tekućinu, bez potrebe za razbijanjem grudica.
Ako vam se čini da je 15 minuta premalo, možete provjeriti gustoću juhe. Nakon tog vremena kutlača više ne bi trebala izgledati kao da je samo izvađena iz vode, već bi je tekućina trebala lagano oblagati.
Dulje kuhanje neće donijeti dodatnu korist, već će se izgubiti svježina mrkve i celera.
Što još može zgusnuti juhu ako nemate krumpir?
Ako nemate krumpir, kao zamjena može poslužiti crvena leća. Dovoljna je jedna šaka oprane leće koju treba ubaciti u vruću juhu.
Tijekom kuhanja leća će se raskuhati, izgubiti oblik i pretvoriti u glatki pire koji će povezati ostale sastojke, uz blagi orašasti okus.
Posebno dobro funkcionira u juhama od rajčice. Tjesteninu, s druge strane, ne treba koristiti za zgušnjavanje. Ona upija vodu, ali juhu ne zgušnjava, pa tekućina ostaje rijetka, a rezanci postaju gnjecavi.
Druga je mogućnost pasirati dio povrća koje se već kuha. Dvije pune kutlače omekšalog celera, mrkve i pastrnjaka mogu se usitniti blenderom ili štapnim mikserom.
Dobivenu gustu kašu zatim treba vratiti u lonac i promiješati. Na taj način juha se može prirodno zgusnuti bez brašna i ulja.
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