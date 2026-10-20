kako prepoznati svježinu?
Mesar upozorio na pogreške koje kupci rade: "Upravo zato možemo previdjeti važne znakove kod mesa!"
Pri odabiru mesa većina kupaca oslanja se na njegov izgled, no iskusni mesar upozorava da upravo zbog toga možemo previdjeti važne znakove njegove svježine.
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Kada stojimo pred rashladnom vitrinom u mesnici ili trgovini, obično najprije pogledamo boju mesa. Svijetlocrveni komadi djeluju nam svježe i kvalitetno, dok one nešto tamnije često ostavljamo na polici. No je li boja doista pouzdan pokazatelj svježine?
Popularni hrvatski mesar iz Mesnice Martinjak upozorava da stvari nisu tako jednostavne. Prema njegovim riječima, intenzivna crvena boja može zavarati kupce jer sama po sebi ne znači da je meso svježe, piše Metropolitan.
Svježe meso ima karakterističan izgled
Kako objašnjava mesar, pri kupnji treba obratiti pozornost na više svojstava mesa, a ne samo na njegovu boju. Posebno je važan izgled površine.
"Nije nužno. Kupci moraju obratiti pozornost na organoleptička svojstva. Ako je meso svježe, ono se sjaji. Na njemu se vidi svježina. Ako je starije, izgleda uvenulo, kao da je umrlo", objasnio je.
Time je upozorio na razliku između svježeg i starijeg mesa koju iskusno oko često može uočiti već na prvi pogled.
Ipak, važno je naglasiti da ni sjajna površina nije jamstvo da je meso sigurno za konzumaciju. Na njegov izgled utječu vrsta mesa, način rezanja, ambalaža i uvjeti skladištenja.
Važan je i miris
Osim izgleda, mesar je istaknuo još jedno svojstvo na koje kupci ponekad zaboravljaju – miris.
"Staro meso ima drukčiji miris od svježeg mesa", naglasio je.
Svježe meso u pravilu nema izražen neugodan miris. Ako osjetimo snažan kiselkast, truležan ili neki drugi neobičan miris, to može biti znak kvarenja.
No i kada je riječ o mirisu, potreban je oprez. Neke opasne bakterije ne uzrokuju primjetne promjene mirisa ili izgleda, pa se pri procjeni sigurnosti mesa ne smijemo oslanjati isključivo na vlastita osjetila.
Zašto najcrvenije meso nije nužno i najsvježije?
Boja mesa ponajprije ovisi o mioglobinu, bjelančevini koja sudjeluje u vezanju kisika u mišićnom tkivu. Kada meso dođe u dodir s kisikom, može poprimiti izrazito crvenu boju.
Zbog toga meso koje je dulje vrijeme bilo izloženo kisiku može izgledati crvenije od komada koji je bio pohranjen u drukčijim uvjetima.
Isto tako, nešto tamnija boja ne znači nužno da je meso pokvareno. Važno je uzeti u obzir njegov cjelokupni izgled, način pakiranja i, prije svega, uvjete skladištenja.
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