Prstohvat soli na lubenici? Turci to rade godinama, a razlog će vas iznenaditi

U mnogim zemljama za takve situacije imaju jednostavan kulinarski trik. U Turskoj, ali i u Meksiku te pojedinim dijelovima SAD-a, lubenicu neposredno prije posluživanja lagano posole i dodaju joj nekoliko kapi limunova ili limetina soka. Kombinacija možda zvuči neobično, no mnogi tvrde da je razlika itekako primjetna, piše Metropolitan.si.