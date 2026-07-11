stari trik
Prstohvat soli na lubenici? Turci to rade godinama, a razlog će vas iznenaditi
To je stari trik koji su Turci odavno usvojili – i koji im se itekako isplati.
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Nema većeg ljetnog razočaranja nego kada kući donesete veliku, naizgled savršenu lubenicu, a već nakon prvog zalogaja shvatite da je gotovo bez okusa. Iako izgleda zrelo, sočno i slatko, često joj nedostaje upravo ona prepoznatljiva ljetna slatkoća.
U mnogim zemljama za takve situacije imaju jednostavan kulinarski trik. U Turskoj, ali i u Meksiku te pojedinim dijelovima SAD-a, lubenicu neposredno prije posluživanja lagano posole i dodaju joj nekoliko kapi limunova ili limetina soka. Kombinacija možda zvuči neobično, no mnogi tvrde da je razlika itekako primjetna, piše Metropolitan.si.
Zašto sol na voću uopće djeluje?
Na prvi pogled može zvučati neobično začiniti voće solju, no riječ je o dobro poznatom kulinarskom triku. Prstohvat soli ne čini lubenicu slanom, već naglašava njezinu prirodnu slatkoću.
Kada tome dodate nekoliko kapi limunova ili limetina soka, nastaje ugodan kontrast slatkog, slanog i kiselog okusa. Zbog toga se čini da je lubenica aromatičnija, osvježavajuća i čak slađa, iako se njezin stvarni sadržaj šećera ne mijenja.
Stručnjaci objašnjavaju da naš mozak okus doživljava kao cjelinu. Već i male promjene u ravnoteži okusa mogu znatno utjecati na to koliko intenzivno osjećamo slatkoću.
Kako pravilno pripremiti lubenicu?
Postupak je vrlo jednostavan. Lubenicu narežite na kriške ili kockice, a zatim je poškropite s nekoliko kapi svježe iscijeđenog limunova ili limetina soka. Na kraju dodajte tek prstohvat soli.
Važno je ne pretjerati jer je cilj soli samo naglasiti okus, a ne promijeniti ga. Želite li još osvježavajuću varijantu, dodajte nekoliko listića svježe mente.
No postavlja se pitanje – postaje li lubenica doista slađa?
Odgovor je istodobno i da i ne. Količina prirodnih šećera u lubenici nakon berbe ostaje ista pa voće zapravo ne postaje slađe. Mijenja se način na koji naš mozak doživljava slatkoću. Upravo zato lubenica djeluje ukusnije i aromatičnije.
Isti princip kuhari koriste i kod ananasa, manga, jagoda i mnogih drugih vrsta voća.
Ako se koristi samo mala količina soli, ovakav način pripreme ne predstavlja problem za većinu zdravih ljudi. Važno je biti umjeren jer previše soli lako može prekriti prirodan okus voća.
Ljubitelji izraženijih citrusnih aroma često biraju limetu, koja ima intenzivniji i svježiji okus, dok limun daje blažu kiselost. Koju ćete opciju odabrati, ponajprije ovisi o osobnim preferencijama.
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