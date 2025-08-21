Znate li da lubenicu uvijek morate prati prije rezanja, iako ne jedete koru? Evo zašto

Lubenica je sinonim ljeta – sočna, osvježavajuća i savršena u svemu, od slatkih kriški do slanih salata i koktela. No, iako djeluje čisto, prije rezanja ju je nužno oprati. Time se sprječava prijenos bakterija i nečistoća s kore na plod – a upravo se to lako dogodi kada nož prođe kroz koru, prenosi Večernji list.