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Zaboravljeni recept

Naši stari pili su ga gotovo svaki dan: Jednostavan napitak od cikle koji vrijedi ponovno otkriti

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N1 Info
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05. ruj. 2026. 19:43
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Sok od cikle UNSPLASH
Ilustracija: K15 Photos on Unsplash

Cikla je namirnica koju su naše bake često koristile u kuhinji, a od nje se pripremao i jednostavan domaći sirup. Danas se takvi recepti pomalo zaboravljaju, iako napitak od cikle i dalje može biti zanimljiv dodatak prehrani.

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Za ciklu se već dugo zna da je bogata korisnim nutrijentima, a sok od cikle često se povezuje i s dobrobitima za krvožilni sustav. Ipak, ne treba ga promatrati kao zamjenu za lijekove ili liječenje zdravstvenih tegoba, piše Krstarica.com.

Recept za domaći sirup od cikle

Za pripremu će vam trebati:

  • 2 kilograma cikle
  • 1 kilogram šećera
  • 3 vrećice vanilin šećera
  • 3 vrećice limunske kiseline
  • 3 litre vode.

Ciklu dobro operite, ogulite i narežite na kolutove. Stavite je u veći lonac, prelijte s tri litre hladne vode i pustite da zavrije.

Nakon toga smanjite temperaturu i kuhajte još oko 30 minuta. Kada je cikla kuhana, izvadite kolutove, a tekućinu ostavite u loncu. Ciklu nemojte baciti – možete je iskoristiti za salatu ili neko drugo jelo.

Dok je tekućina još topla, dodajte šećer i miješajte dok se potpuno ne otopi. Zatim dodajte vanilin šećer i limunsku kiselinu te sve dobro promiješajte.

Vrući sirup ulijte u čiste staklene boce, dobro ih zatvorite i ostavite da se postupno ohlade. Nakon toga spremite ih u hladnjak.

Kako ga piti?

Dobiveni sirup prilično je koncentriran pa ga prije konzumacije treba razrijediti vodom, prema vlastitom ukusu.

Cikla prirodno sadrži nitrate, spojeve koji se u organizmu mogu pretvoriti u dušikov oksid, koji sudjeluje u regulaciji širenja krvnih žila. Upravo se zbog toga sok od cikle često spominje u kontekstu krvnog tlaka i zdravlja srca.

No važno je naglasiti da ovakav napitak nije lijek za visoki krvni tlak, bolesti jetre ili druge zdravstvene probleme. Ako uzimate terapiju ili imate zdravstvenih tegoba, prehrambene promjene ne bi trebale zamijeniti preporuke liječnika.

Jedna čaša razrijeđenog soka može biti jednostavan način da ciklu uvrstite u svakodnevnu prehranu – baš kao što su to nekada činile naše bake.

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