Nestalo vam je maslaca usred pripreme kolača? Ove 4 namirnice iz hladnjaka mogu ga uspješno zamijeniti

Ilustracija: markusspiske/PIXABAY

Najbolja zamjena za maslac možda vas već čeka u hladnjaku, a jedna od njih može kolač učiniti čak i sočnijim od originala. Mnogi za to ne znaju, no upravo pravi odabir zamjene može spasiti desert kada usred pripreme shvatite da vam je ponestalo maslaca.

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Ako ste ostali bez ovog ključnog sastojka dok već miješate smjesu, nema razloga za paniku. Kolač se i dalje može uspješno pripremiti.

Ulje je dobra alternativa, ali ne u omjeru 1:1

Biljno ili maslinovo ulje sadrži gotovo isključivo masnoću i vrlo se dobro ponaša u pečenju. Iako ne pruža prepoznatljiv okus maslaca, kolači pripremljeni s uljem često ostaju dulje sočni. Najbolji rezultat postiže se kombinacijom pola količine maslaca i pola količine ulja, čime se zadržavaju i okus i vlažnost, piše Krstarica.com.

Ako maslac morate potpuno izostaviti, koristite 7/8 šalice ulja na svaku šalicu maslaca navedenu u receptu. Veća količina mogla bi učiniti kolač previše masnim.

Kokosovo ulje jedina je zamjena koja ide u omjeru 1:1

Kokosovo ulje po svojim svojstvima najviše podsjeća na maslac. Na sobnoj temperaturi je mekano i mazivo, a zagrijavanjem se pretvara u glatku tekućinu.

Zbog blago slatkaste arome mnogi ga rado koriste upravo u slasticama, pa ga možete zamijeniti u jednakom omjeru kao maslac.

Ipak, kokosovo ulje sadrži nešto više masnoće i manje vode od maslaca, zbog čega biskviti i muffini ponekad mogu ispasti nešto suši. Taj se problem lako rješava dodavanjem nekoliko žlica dodatne tekućine.

Kod prhkih tijesta, primjerice za pite, kokosovo ulje treba biti dobro ohlađeno, a tijesto prije pečenja dodatno rashlađeno kako bi ostalo hrskavo.

Voćni pirei daju dodatnu sočnost

Umak od jabuke najpoznatija je zamjena za maslac, no nije jedina. Pasirana banana, avokado pa čak i dječje voćne kašice mogu uspješno odraditi isti posao.

Pravilo je jednostavno - zamijenite polovicu predviđene količine maslaca voćnim pireom. Na taj način dobit ćete najbolju ravnotežu između okusa, teksture i sočnosti.

Ova metoda, međutim, nije prikladna za recepte u kojima je hrskavost ključna, poput prhkih keksa. Također, preporučuje se koristiti isključivo glatke i nezaslađene varijante, bilo da je riječ o jabukama, bananama ili batatu.

Može li jogurt zamijeniti maslac?

Može. Obični, nezaslađeni jogurt može zamijeniti maslac u omjeru 1:1, ali prvenstveno u receptima koji sadrže manje od jedne šalice maslaca. Budući da sadrži više vlage, veće količine mogu negativno utjecati na strukturu tijesta.

Dobra opcija je i grčki jogurt, no treba imati na umu da kolači, kruhovi i muffini pripremljeni s njim obično ispadaju gušći i kompaktniji. Nekima je upravo takva tekstura posebno privlačna.

Osim što može spasiti recept u zadnji trenutak, jogurt koji danima stoji u hladnjaku tako postaje koristan sastojak umjesto hrane koja će završiti u otpadu.