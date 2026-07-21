oprez na moru
DHMZ izdao crveno upozorenje za Split. Stižu grmljavina, tuča i olujni vjetar
Nakon prvog vala grmljavinskih oblaka i nevera koje su jutros donijele tuču Istri, Krku i Dalmatinskoj zagori, izražena linija nestabiliteta premješta se po osi Jadrana i trenutačno je nad otvorenim morem srednjeg Jadrana.
Oglas
Prema meteorološkim radarskim mjerenjima brzina premještanja sistema je oko 85 km/h i praćena je jakim udarima vjetra. Brzina premještanja zahtjeva i brzo djelovanje te je potrebno što prije plovila pripremiti za plovidbu po neveri ili potražiti najbližu zavjetrinu ili sigurnu luku.
DHMZ je sustavom Meteoalarm za splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog mogućih grmljavinskih oluja.
"Mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, lokalno i tučom uz prolazno vrlo jak i olujan vjetar", napisali su i dodali da će najjači udari vjetra biti jači od 65 km/h, a vjerojatnost grmljavine veća od 80 posto.
A za ostatak srednjeg i južnog Jadrana upozorenje je narančasto i žuto, stoga poseban oprez pri aktivnostima na moru.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas