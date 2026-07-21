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oprez na moru

DHMZ izdao crveno upozorenje za Split. Stižu grmljavina, tuča i olujni vjetar

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Bojan Lipovšćak
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21. srp. 2026. 15:36
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DHMZ

Nakon prvog vala grmljavinskih oblaka i nevera koje su jutros donijele tuču Istri, Krku i Dalmatinskoj zagori, izražena linija nestabiliteta premješta se po osi Jadrana i trenutačno je nad otvorenim morem srednjeg Jadrana.

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Prema meteorološkim radarskim mjerenjima brzina premještanja sistema je oko 85 km/h i praćena je jakim udarima vjetra. Brzina premještanja zahtjeva i brzo djelovanje te je potrebno što prije plovila pripremiti za plovidbu po neveri ili potražiti najbližu zavjetrinu ili sigurnu luku.

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Meteoalarm/DHMZ

DHMZ je sustavom Meteoalarm za splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog mogućih grmljavinskih oluja.

"Mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, lokalno i tučom uz prolazno vrlo jak i olujan vjetar", napisali su i dodali da će najjači udari vjetra biti jači od 65 km/h, a vjerojatnost grmljavine veća od 80 posto.

A za ostatak srednjeg i južnog Jadrana upozorenje je narančasto i žuto, stoga poseban oprez pri aktivnostima na moru.

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dhmz meteoalarm vremenska prognoza vrijeme

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