Recept za jednostavni umak od sardina

Pixabay/DanaTentis

Umak od sardina priprema se jednostavno, a može se poslužiti kao namaz ili kao dodatak različitim jelima.

Sastojci:

sardine



kuhana jaja



ulje



vinski ocat



kiselo vrhnje



Priprema:



Tri tvrdo kuhana žumanjka protisnite kroz sito, dodajte tri žlice ulja i jednu veliku žlicu vinskog octa, pa dobro miješajte oko pola sata.

Četiri očišćene, oprane, sitno narezane i protisnute sardine dobro pomiješajte s tri do četiri žlice kiselog vrhnja, zatim ih sjedinite sa smjesom od žumanjaka i sve zajedno dobro izmutite.

Preostala tri bjelanjka sitno nasjeckajte, dodajte u umak i zakiselite svježim sokom od limuna.

Ovaj umak izvrsno se slaže uz ribu, ali i kao namaz na kruh.