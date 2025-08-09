Recept za jednostavni umak od sardina

Umak od sardina priprema se jednostavno, a može se poslužiti kao namaz ili kao dodatak različitim jelima.
Oglas
Sastojci:
- sardine
- kuhana jaja
- ulje
- vinski ocat
- kiselo vrhnje
Priprema:
- Tri tvrdo kuhana žumanjka protisnite kroz sito, dodajte tri žlice ulja i jednu veliku žlicu vinskog octa, pa dobro miješajte oko pola sata.
- Četiri očišćene, oprane, sitno narezane i protisnute sardine dobro pomiješajte s tri do četiri žlice kiselog vrhnja, zatim ih sjedinite sa smjesom od žumanjaka i sve zajedno dobro izmutite.
- Preostala tri bjelanjka sitno nasjeckajte, dodajte u umak i zakiselite svježim sokom od limuna.
Ovaj umak izvrsno se slaže uz ribu, ali i kao namaz na kruh.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 36 min.
Najnovije
Oglas
Oglas