ideja za snack

Recept za jednostavni umak od sardina

N1 Info
09. kol. 2025. 08:27
srdele, sardine, ribice, ribe
Pixabay/DanaTentis

Umak od sardina priprema se jednostavno, a može se poslužiti kao namaz ili kao dodatak različitim jelima.

Sastojci:

  • sardine
  • kuhana jaja
  • ulje
  • vinski ocat
  • kiselo vrhnje

Priprema:

  • Tri tvrdo kuhana žumanjka protisnite kroz sito, dodajte tri žlice ulja i jednu veliku žlicu vinskog octa, pa dobro miješajte oko pola sata.
  • Četiri očišćene, oprane, sitno narezane i protisnute sardine dobro pomiješajte s tri do četiri žlice kiselog vrhnja, zatim ih sjedinite sa smjesom od žumanjaka i sve zajedno dobro izmutite.
  • Preostala tri bjelanjka sitno nasjeckajte, dodajte u umak i zakiselite svježim sokom od limuna.

Ovaj umak izvrsno se slaže uz ribu, ali i kao namaz na kruh.

Teme
lagani umak recept riba sardine umak od sardina

