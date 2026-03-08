Svaki zalogaj, harmonija okusa: Napravite slojeviti kolač od limuna i oraha

Ovaj slojeviti kolač, sa zlatno žutim biskvitom, prozračnim bijelim slojem i bogatim nadjevom od oraha i marelica, odlična je kombinacija jednostavnosti i elegancije.
Svaki zalogaj donosi harmoniju okusa: lagani citrusni ton limuna, slatkoću marmelade i orašastu teksturu koja hrskavo puca pod zubima. Recept smo pronašli na YouTube kanalu „Recepttura“, prenosi Klix.
Sastojci za žuti biskvit:
- šest žumanjaka
- dva jaja
- osam žlica šećera
- jedna vrećica vanilin šećera
- dvije žlice ulja
- osam žlica glatkog brašna
- jedna žličica praška za pecivo
- korica jednog naribanog limuna
- iscijeđeni sok od jednog limuna
Sastojci za nadjev od oraha:
- 250 grama mljevenih oraha
- tri žlice šećera
- tri žlice marmelade po želji
- 100 mililitara vrućeg mlijeka
Sastojci za bijeli biskvit:
- šest bjelanjaka
- osam žlica šećera
- jedna vrećica vanilin šećera
- dvije žlice ulja
- osam žlica glatkog brašna
- jedna žlica praška za pecivo
- korica jednog naribanog limuna
- iscijeđeni sok od jednog limuna
Za ukrašavanje vam je potreban šećer u prahu.
Priprema:
Odvojite žumanjke od bjelanjaka u dvije veće posude. U posudu sa žumanjcima dodajte dva cijela jaja, šećer i vanilin šećer pa sve pjenasto izmiksajte mikserom. Ulijte ulje i kratko nastavite miksati.
Dodajte glatko brašno i prašak za pecivo, koricu jednog naribanog limuna i iscijeđeni sok jednog limuna. Dobro izmiksajte kako biste dobili glatku smjesu. Obložite dno tepsije papirom za pečenje i ulijte pripremljenu smjesu. Rasporedite je do krajeva i zagladite površinu. Pecite žuti biskvit u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 10 minuta.
Dok se biskvit peče, pripremite nadjev od oraha. U posudu stavite mljevene orahe, šećer, marmeladu i vruće mlijeko. Sve dobro promiješajte ručno dok smjesa ne postane ujednačena. Pripremite bijeli biskvit. U bjelanjke dodajte šećer i vanilin šećer pa miksajte dok ne dobijete čvrst, gladak i sjajan snijeg. Ulijte ulje i kratko izmiksajte.
Dodajte glatko brašno, prašak za pecivo, koricu jednog naribanog limuna i iscijeđeni sok jednog limuna. Dobro izmiksajte kako bi smjesa postala glatka. Izvadite žuti biskvit iz pećnice i ostavite pećnicu uključenu na 180 °C. Preko žutog biskvita ravnomjerno rasporedite nadjev od oraha i zagladite ga.
Pažljivo nanesite bijeli biskvit preko nadjeva, razmažite ga do krajeva i zagladite površinu. Vratite tepsiju u pećnicu i pecite dodatnih 25 minuta na 180 °C. Ohladite kolač, pospite ga šećerom u prahu i narežite na manje komade.
