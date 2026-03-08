Oglas

jednostavan recept

Svaki zalogaj, harmonija okusa: Napravite slojeviti kolač od limuna i oraha

author
N1 Info
|
08. ožu. 2026. 18:59
tart od limuna, lemon tart, kolač, desert, poslastica,
Pixabay / Ilustracija

Ovaj slojeviti kolač, sa zlatno žutim biskvitom, prozračnim bijelim slojem i bogatim nadjevom od oraha i marelica, odlična je kombinacija jednostavnosti i elegancije.

Svaki zalogaj donosi harmoniju okusa: lagani citrusni ton limuna, slatkoću marmelade i orašastu teksturu koja hrskavo puca pod zubima. Recept smo pronašli na YouTube kanalu „Recepttura“, prenosi Klix.

Sastojci za žuti biskvit:

  • šest žumanjaka
  • dva jaja
  • osam žlica šećera
  • jedna vrećica vanilin šećera
  • dvije žlice ulja
  • osam žlica glatkog brašna
  • jedna žličica praška za pecivo
  • korica jednog naribanog limuna
  • iscijeđeni sok od jednog limuna
Walnuts,In,orah, orasi, zdjelaooden,Bowl.,Whole,Walnut,On,Wood,Table,With
Shutterstock

Sastojci za nadjev od oraha:

  • 250 grama mljevenih oraha
  • tri žlice šećera
  • tri žlice marmelade po želji
  • 100 mililitara vrućeg mlijeka

Sastojci za bijeli biskvit:

  • šest bjelanjaka
  • osam žlica šećera
  • jedna vrećica vanilin šećera
  • dvije žlice ulja
  • osam žlica glatkog brašna
  • jedna žlica praška za pecivo
  • korica jednog naribanog limuna
  • iscijeđeni sok od jednog limuna

Za ukrašavanje vam je potreban šećer u prahu.

Priprema:

Odvojite žumanjke od bjelanjaka u dvije veće posude. U posudu sa žumanjcima dodajte dva cijela jaja, šećer i vanilin šećer pa sve pjenasto izmiksajte mikserom. Ulijte ulje i kratko nastavite miksati.

Dodajte glatko brašno i prašak za pecivo, koricu jednog naribanog limuna i iscijeđeni sok jednog limuna. Dobro izmiksajte kako biste dobili glatku smjesu. Obložite dno tepsije papirom za pečenje i ulijte pripremljenu smjesu. Rasporedite je do krajeva i zagladite površinu. Pecite žuti biskvit u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 10 minuta.

kolač, torta, kolač od limuna
Photo by <a href="https://unsplash.com/@adamrao969?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Adam Rao</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/lemon-cake?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Dok se biskvit peče, pripremite nadjev od oraha. U posudu stavite mljevene orahe, šećer, marmeladu i vruće mlijeko. Sve dobro promiješajte ručno dok smjesa ne postane ujednačena. Pripremite bijeli biskvit. U bjelanjke dodajte šećer i vanilin šećer pa miksajte dok ne dobijete čvrst, gladak i sjajan snijeg. Ulijte ulje i kratko izmiksajte.

Dodajte glatko brašno, prašak za pecivo, koricu jednog naribanog limuna i iscijeđeni sok jednog limuna. Dobro izmiksajte kako bi smjesa postala glatka. Izvadite žuti biskvit iz pećnice i ostavite pećnicu uključenu na 180 °C. Preko žutog biskvita ravnomjerno rasporedite nadjev od oraha i zagladite ga.

Pažljivo nanesite bijeli biskvit preko nadjeva, razmažite ga do krajeva i zagladite površinu. Vratite tepsiju u pećnicu i pecite dodatnih 25 minuta na 180 °C. Ohladite kolač, pospite ga šećerom u prahu i narežite na manje komade.

Teme
Biskvit Kolač Limun Orasi Recept

