Svaki zalogaj, harmonija okusa: Napravite slojeviti kolač od limuna i oraha

Dodajte glatko brašno i prašak za pecivo, koricu jednog naribanog limuna i iscijeđeni sok jednog limuna. Dobro izmiksajte kako biste dobili glatku smjesu. Obložite dno tepsije papirom za pečenje i ulijte pripremljenu smjesu. Rasporedite je do krajeva i zagladite površinu. Pecite žuti biskvit u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 10 minuta.