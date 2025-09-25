Tajna iz pekare: Preljev koji pitu čini savršeno sočnom i zlatno hrskavom

Preljev koji pitu pretvara u pekarsku čaroliju – otkrijte trik koji mijenja sve.
Oglas
Znate onu pitu iz pekare koja miriše na djetinjstvo, puca pod zubima i ostavlja trag na prstima? E pa, nije do nadjeva – do preljeva je. Tajna koju pekari čuvaju kao oko u glavi, sada je vaša, otkriva Krstarica.
Što je taj čuveni preljev?
Spoj jednostavnih sastojaka koji zajedno rade čudo:
- 1 jaje
- 100 ml jogurta
- 50 ml ulja
- prstohvat soli
Sve se dobro izmiješa i nanosi preko pite prije pečenja. Ako želiš dodatnu hrskavost, preljev dodaj i između kora – ali u tankom sloju, da ne natopi previše.
Zašto baš ovaj preljev?
Jogurt daje sočnost, jaje zlatnu boju, a ulje onu hrskavu koricu koju ne možete zaboraviti. Sol taman koliko treba da pojača okus, a da ne nadvlada nadjev.
Mali trik za kraj
Kad pita izađe iz pećnice, pokrijte je krpom na 10 minuta. Para će je dodatno omekšati, ali korica ostaje zlatna. To je ravnoteža koju pekari znaju, a sada znate i vi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas