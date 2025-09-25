Oglas

Trik koji mijenja sve

Tajna iz pekare: Preljev koji pitu čini savršeno sočnom i zlatno hrskavom

N1 Info
25. ruj. 2025. 08:18
Pita
Ilustracija / Pexels / Ilustracija / Pexels

Preljev koji pitu pretvara u pekarsku čaroliju – otkrijte trik koji mijenja sve.

Znate onu pitu iz pekare koja miriše na djetinjstvo, puca pod zubima i ostavlja trag na prstima? E pa, nije do nadjeva – do preljeva je. Tajna koju pekari čuvaju kao oko u glavi, sada je vaša, otkriva Krstarica.

Što je taj čuveni preljev?

Spoj jednostavnih sastojaka koji zajedno rade čudo:

  • 1 jaje
  • 100 ml jogurta
  • 50 ml ulja
  • prstohvat soli

Sve se dobro izmiješa i nanosi preko pite prije pečenja. Ako želiš dodatnu hrskavost, preljev dodaj i između kora – ali u tankom sloju, da ne natopi previše.

Zašto baš ovaj preljev?

Jogurt daje sočnost, jaje zlatnu boju, a ulje onu hrskavu koricu koju ne možete zaboraviti. Sol taman koliko treba da pojača okus, a da ne nadvlada nadjev.

Mali trik za kraj

Kad pita izađe iz pećnice, pokrijte je krpom na 10 minuta. Para će je dodatno omekšati, ali korica ostaje zlatna. To je ravnoteža koju pekari znaju, a sada znate i vi.

korica pita pite preljev

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
