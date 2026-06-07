VIDEO / Crno-bijela fantazija: Kolač koji spaja mekani biskvit, bogate kreme i čokoladnu glazuru

Najprije pripremite svijetlu kremu. Gustin pomiješajte sa šećerom, vanilin šećerom i 12 žlica mlijeka. Ostatak mlijeka zagrijte do vrenja, zatim umiješajte pripremljenu smjesu i kuhajte uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne. Ostavite da se ohladi, a potom je sjedinite s prethodno umućenim maslacem sobne temperature.