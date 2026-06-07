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VIDEO / Crno-bijela fantazija: Kolač koji spaja mekani biskvit, bogate kreme i čokoladnu glazuru

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07. lip. 2026. 17:21
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Screenshot N1/Recepttura
Recepttura/YouTube

Ako tražite desert koji spaja mekani biskvit, bogate kreme i čokoladnu glazuru, "crno-bijela fantazija" mogla bi biti pravi izbor. Ovaj slojeviti kolač sastoji se od dva biskvita s lješnjacima, svijetle vanilija kreme, tamne čokoladne kreme i završnog sloja glazure.

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Recept je objavljen na YouTube kanalu Recepttura, gdje je prikazan i detaljan postupak pripreme. Donosimo recept kako ga je pripremio portal Klix.

Sastojci za biskvit:

  • 6 jaja
  • 80 g šećera
  • 60 g oštrog brašna
  • 4 žlice ulja
  • 15 g kakaa u prahu
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 80 g pečenih mljevenih lješnjaka

Sastojci za svijetlu kremu:

  • 800 ml mlijeka
  • 80 g gustina
  • 100 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 250 g maslaca

Sastojci za tamnu kremu:

  • 500 ml slatkog vrhnja
  • 300 g čokolade za kuhanje

Sastojci za glazuru:

  • 150 g čokolade za kuhanje
  • 50 g maslaca

Priprema

Najprije pripremite svijetlu kremu. Gustin pomiješajte sa šećerom, vanilin šećerom i 12 žlica mlijeka. Ostatak mlijeka zagrijte do vrenja, zatim umiješajte pripremljenu smjesu i kuhajte uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne. Ostavite da se ohladi, a potom je sjedinite s prethodno umućenim maslacem sobne temperature.

Za biskvit kratko prepecite lješnjake, uklonite im kožicu i sameljite ih. Jaja i šećer pjenasto umutite, dodajte ulje, a zatim brašno, prašak za pecivo, kakao i lješnjake. Smjesu podijelite na dva jednaka dijela i pecite u kalupu dimenzija 24 x 24 centimetra na 180 stupnjeva oko 15 do 20 minuta.

Kada se biskviti potpuno ohlade, jedan stavite u kalup i premažite svijetlom kremom. Poklopite drugim biskvitom.

Za tamnu kremu zagrijte slatko vrhnje, dodajte čokoladu i miješajte dok se potpuno ne otopi. Lagano ohlađenu kremu prelijte preko kolača te ga stavite u hladnjak da se stegne.

Na kraju pripremite glazuru tako da otopite čokoladu i maslac te ravnomjerno prelijete preko kolača. Nakon što se glazura stvrdne, kolač je spreman za posluživanje.

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