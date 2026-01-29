Lagan i kremast desert koji ne morate peći: Idealan je kada želite nešto jednostavno i brzo

Ako želite pripremiti brz, a ujedno i osvježavajući desert, svakako isprobajte kolač s grizom i pudingom. Prednost ovog deserta je to što se ne peče.
Oglas
Recept smo je Klix pronašao na YouTube kanalu "Recepttura", gdje se preporučuje da se kolač dobro ohladi prije posluživanja.
Sastojci za podlogu:
- 20 komada petit keksa
Sastojci za kremu od griza:
- 110 g griza
- 100 g šećera
- 20 g vanilin šećera
- 1 l mlijeka
- 4 bjelanjka
Sastojci za kremu od pudinga:
- 4 žumanjka
- 120 g šećera
- 2 vrećice praška za puding od vanilije
- 1 l mlijeka
Sloj od šlaga:
- 500 ml slatkog vrhnja za šlag
Za ukrašavanje možete naribati čokoladu.
Priprema:
Idealno je koristiti kalup dimenzija 19 × 33 cm. Na dno kalupa složite petit kekse tako da ga u potpunosti prekriju.
U jednoj posudi umutite bjelanjke u čvrst snijeg. Zatim pripremite kremu od griza. Pomiješajte griz sa šećerom i vanilin šećerom.
U smjesu dodajte 20 žlica hladnog mlijeka i dobro promiješajte kako ne bi ostale grudice. Ostatak mlijeka stavite kuhati na laganoj vatri, a kada zavrije, maknite s vatre.
Razmućeni griz ulijte u mlijeko, vratite na vatru i kuhajte uz stalno miješanje dok se smjesa ne zgusne. Maknite lonac s vatre i u nekoliko navrata dodajte snijeg od bjelanjaka te ga ručno umiješajte.
Toplu kremu izlijte u kalup preko keksa i poravnajte. Zatim pripremite kremu od pudinga. Žumanjcima dodajte šećer i kratko umutite, zatim dodajte prašak za puding od vanilije i 20 žlica mlijeka te umutite da nema grudica. Preostalo mlijeko stavite kuhati na laganu vatru.
Kada mlijeko zavrije, maknite ga s vatre i ulijte razmućenu smjesu. Kratko promiješajte, vratite na vatru i uz stalno miješanje kuhajte oko dvije minute dok se krema ne zgusne.
Žutu kremu odmah prelijte preko bijele kreme, poravnajte i ostavite da se hladi na sobnoj temperaturi. Kada se krema ohladi, umutite šlag i premažite ga preko kolača. Poravnajte i po želji ukrasite naribanom čokoladom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas