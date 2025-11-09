Zdravi kompot od jabuka: Potrebno je zamijeniti jedan sastojak

Zdravi kompot od jabuka se radi vrlo jednostavno. Postupak je isti kao i kod obične izrade kompota, ali se umjesto klasičnog, bijelog šećera stavlja eritrit, prirodni šećer bez kalorija koji je pogodan i za dijabetičare jer ne podiže razinu šećera u krvi. Ipak, i ovdje treba paziti s količinom kako ne bi bilo preslatko.