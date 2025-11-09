Oglas

Recept

Zdravi kompot od jabuka: Potrebno je zamijeniti jedan sastojak

09. stu. 2025. 18:25
Kompot od jabuka
Kompot od jabuka je desert koji uključuje vodu, jabuke i dodatke. Odličan je način za unijeti voće u organizam na drugačiji način. Brzo se radi, koriste se sastojci koje već imate kod kuće, a može se dobiti zdravija varijanta zamijenom šećera eritritom.

Zdravi kompot od jabuka se radi vrlo jednostavno. Postupak je isti kao i kod obične izrade kompota, ali se umjesto klasičnog, bijelog šećera stavlja eritrit, prirodni šećer bez kalorija koji je pogodan i za dijabetičare jer ne podiže razinu šećera u krvi. Ipak, i ovdje treba paziti s količinom kako ne bi bilo preslatko.

jabuke
Osim eritrita kao tajnog sastojka, količina jabuka se može prilagoditi ukusu. Jabuke se kasnije mogu pojesti same, uz dodatak cimeta. Ovo je i idealno jelo za djecu jer su jabuke mekane, a kompot nije presladak.

SASTOJCI:

  • 3 srednje jabuke
  • voda
  • žličica eritrita
  • štapić cimeta
  • malo limunovog soka

PRIPREMA:

Jabuke ogulite, narežite na kockice i stavite u lonac. Potom ih prelijte vodom, toliko da voda bude iznad jabuka. Dodajte i eritrit, cimet i malo soka limuna. Pustite da prokipi, a potom ostavite da se kuha između 10 i 20 minuta, ovisno o tome koliko mekane jabuke želite.

Nakon što je gotovo, pustite da se ohladi, a potom zdravi kompot stavite u zdjelice. Ako želite, možete posebno piti tekućinu iz kompota, a posebno pojesti jabuke, na koje možete dodati još cimeta ili eritrita po potrebi.

Dobar tek!

