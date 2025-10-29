Grkinja otkrila zlatno pravilo za savršen tzatziki: "Tajna je u jednoj jednostavnoj stvari"

Tzatziki je nezaobilazni klasik grčke i ciparske kuhinje — svježa, kremasta mješavina jogurta, krastavca, češnjaka i začina koja se poslužuje uz gotovo svako jelo. No, prema poznatoj food blogerici i autorici kuharica Georgini Hayden, ključ savršenog okusa krije se u samo jednom jednostavnom pravilu koje njezina mama uvijek slijedi.
„Tzatziki je osvježavajuć, pun okusa i pomalo ovisnički... Za Grke i Ciprane, malo je obroka bez zdjelice ovog umaka na stolu“, kaže Georgina.
Bez obzira poslužujete li ga uz gyros, kebabe ili kao dio meze stola, postoji jedan korak koji čini razliku — gustoća. Prema njezinoj majci i baki, pravi tzatziki mora biti gušći nego što to većina rece
pata preporučuje.
Tajna je u cijeđenju — jogurta i krastavca
Za „najbolji od najboljih“ tzatziki, Georgina preporučuje jednostavan postupak: posolite jogurt s par prstohvata krupne morske soli i stavite ga u fino cjedilo iznad zdjele. Ostavite ga da se cijedi najmanje 15 minuta ili, još bolje, preko noći u hladnjaku. „Što ga duže ostavite, bit će kremastiji“, objašnjava.
Isti princip vrijedi i za krastavac, koji je prirodno pun vode. Krastavac prepolovite, izdubite sjemenke, naribajte ga i posolite s pola žličice soli. Ostavite ga u cjedilu oko sat vremena, povremeno promiješajući da ispusti višak tekućine, piše Express.
Recept za najbolji grčki tzatziki
Sastojci:
- 450–500 g punomasnog grčkog jogurta
- 1 češanj češnjaka, oguljen i nariban
- krupna morska sol
- 1 krastavac
- 1 žličica suhe mente
- svježe mljeveni crni papar
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- sok pola limuna
- svježa menta za posluživanje (po želji)
Priprema:
- Jogurt posolite i ostavite da se cijedi prema uputama.
- Krastavac prepolovite, izdubite sjemenke, naribajte, posolite i također ostavite da se cijedi.
- Pomiješajte jogurt i ocijeđeni krastavac, dodajte naribani češnjak, suhu mentu i papar.
- Ulijte maslinovo ulje i limunov sok, promiješajte i po želji dodatno začinite.
- Poslužite s dodatnim maslinovim uljem i listićima mente.
Tzatziki možete čuvati u zatvorenoj posudi u hladnjaku do tri dana.
