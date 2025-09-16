dirljivi oproštaj
Hollywood oplakuje Roberta Redforda, Jane Fonda: "Predstavlja Ameriku za koju se moramo boriti"
Robert Redford, legendarni glumac, redatelj, producent i osnivač Sundance Film Festivala, preminuo je u 89. godini života. Vijest o njegovoj smrti potresla je filmski svijet, a društvene mreže i medije preplavile su emotivne poruke kolega, prijatelja i obožavatelja.
Jane Fonda
Jedna od njegovih najbližih suradnica, Jane Fonda, priznala je da ju je vijest o smrti duboko pogodila:
"Robert je predstavljao Ameriku vrijednu borbe. Bio je divna osoba u svakom pogledu. Jutros me duboko pogodilo kad sam pročitala da je Bob preminuo. Ne mogu prestati plakati.
Toliko mi je značio i bio je izvanredan u svakom smislu. Predstavljao je Ameriku za koju se moramo nastaviti boriti", rekla je za američke medije, a prenosi USA Today.
Meryl Streep
Meryl Streep kratko se oprostila, ali snažnom porukom:
"Otišao je jedan od lavova. Počivaj u miru, ljubljeni prijatelju."
Antonio Banderas
Španjolski glumac Antonio Banderas oprostio se od Redforda dirljivim riječima na platformi X:
"Robert Redford, ikona kinematografije s velikim K, napustio nas je. Glumac, redatelj, producent i osnivač Sundance Film Festivala. Njegov talent će nas nastaviti zauvijek oduševljavati, sjajeći u kadrovima i u našim sjećanjima."
Piers Morgan
Britanski novinar i TV voditelj Piers Morgan istaknuo je:
"Jedna od najvećih zvijezda svih vremena, prava holivudska legenda, glumi u toliko mojih omiljenih filmova."
Stephen King
Američki pisac Stephen King prisjetio se Redfordove uloge u filmskoj povijesti:
"Robert Redford, ključna osoba u oživljavanju Hollywooda 1970-ih i 1980-ih."
Rosie O’Donnell
Američka glumica i komičarka Rosie O’Donnell napisala je:
"Nikad više nećemo biti isti. Laku noć, Bobe. Kakvo nasljeđe."
Nasljeđe nezaboravne karijere
Prema Reutersu, Redford je preminuo „okružen voljenima“ u svom domu u Sundanceu, savezna država Utah.
Osim što je obilježio Hollywood nezaboravnim ulogama u filmovima poput Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting i Out of Africa, Redford je ostavio neizbrisiv trag kao osnivač Sundance Instituta i Festivala, koji su otvorili vrata brojnim nezavisnim autorima i redefinirali američku kinematografiju.
