dirljivi oproštaj

Hollywood oplakuje Roberta Redforda, Jane Fonda: "Predstavlja Ameriku za koju se moramo boriti"

N1 Info
16. ruj. 2025. 19:05
jane fonda i robert redford
Filippo MONTEFORTE / AFP

Robert Redford, legendarni glumac, redatelj, producent i osnivač Sundance Film Festivala, preminuo je u 89. godini života. Vijest o njegovoj smrti potresla je filmski svijet, a društvene mreže i medije preplavile su emotivne poruke kolega, prijatelja i obožavatelja.

Jane Fonda

Jedna od njegovih najbližih suradnica, Jane Fonda, priznala je da ju je vijest o smrti duboko pogodila:

"Robert je predstavljao Ameriku vrijednu borbe. Bio je divna osoba u svakom pogledu. Jutros me duboko pogodilo kad sam pročitala da je Bob preminuo. Ne mogu prestati plakati.

Toliko mi je značio i bio je izvanredan u svakom smislu. Predstavljao je Ameriku za koju se moramo nastaviti boriti", rekla je za američke medije, a prenosi USA Today.

Meryl Streep

Meryl Streep kratko se oprostila, ali snažnom porukom:

"Otišao je jedan od lavova. Počivaj u miru, ljubljeni prijatelju."

Antonio Banderas

Španjolski glumac Antonio Banderas oprostio se od Redforda dirljivim riječima na platformi X:

"Robert Redford, ikona kinematografije s velikim K, napustio nas je. Glumac, redatelj, producent i osnivač Sundance Film Festivala. Njegov talent će nas nastaviti zauvijek oduševljavati, sjajeći u kadrovima i u našim sjećanjima."

Piers Morgan

Britanski novinar i TV voditelj Piers Morgan istaknuo je:

"Jedna od najvećih zvijezda svih vremena, prava holivudska legenda, glumi u toliko mojih omiljenih filmova."

Stephen King

Američki pisac Stephen King prisjetio se Redfordove uloge u filmskoj povijesti:

"Robert Redford, ključna osoba u oživljavanju Hollywooda 1970-ih i 1980-ih."

Rosie O’Donnell

Američka glumica i komičarka Rosie O’Donnell napisala je:

"Nikad više nećemo biti isti. Laku noć, Bobe. Kakvo nasljeđe."

Nasljeđe nezaboravne karijere

Prema Reutersu, Redford je preminuo „okružen voljenima“ u svom domu u Sundanceu, savezna država Utah.

Osim što je obilježio Hollywood nezaboravnim ulogama u filmovima poput Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting i Out of Africa, Redford je ostavio neizbrisiv trag kao osnivač Sundance Instituta i Festivala, koji su otvorili vrata brojnim nezavisnim autorima i redefinirali američku kinematografiju.

