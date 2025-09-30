HEP pokreće milijunski projekt: Solarni paneli stižu diljem Hrvatske

HEP ESCO pokrenuo je natječaj za izgradnju 90 fotonaponskih elektrana na krovovima svojih objekata diljem Hrvatske u ukupnoj vrijednosti od 5,3 milijuna eura, a ponude se mogu dostavljati do 3. studenoga.
Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Podijeljen je u pet geografskih grupa koje pokrivaju cijelu zemlju.
Grupa 1 obuhvaća Zagreb i okolicu s procijenjenom vrijednošću od 1,2 milijuna eura. Solarni paneli postavljaju se na deset lokacija, od distributivnih objekata u Ehrlichovoj i Petračićevoj ulici do skladišta u Velikoj Gorici i Zaprešiću te toplanske u Miševečkoj ulici.
Najskuplji paket je grupa 3 vrijedna 1,21 milijun eura, koja pokriva slavonske gradove. Radovi će se izvoditi na 20 lokacija HEP-a za distribuciju električne energije i HEP Plina, od Virovitice i Požege do Vinkovaca i Vukovara.
Najjeftinija je grupa 2 s procjenom od 770.000 eura, ali obuhvaća četiri velike hidroelektrane u Dalmaciji (Zavrlje, Orlovac, Peruća i Zakučac) te distributivne objekte od Splita do Nina i Preka.
Grupa 4 vrijedi 1,11 milijun eura i pokriva sjeverozapadnu Hrvatsku s 15 lokacija u Međimurju, Zagorju i Sisačko-moslavačkoj županiji, uključujući HE Ozalj.
Grupa 5 procijenjena je na 1,035 milijuna eura i obuhvaća 23 lokacije u Istri, Primorju i Gorskom kotaru, od hidroelektrana Fužine, Rijeka i Vinodol do distributivnih objekata u Puli, Rovinju i Opatiji.
Od potencijalnih izvođača traži se ponuda po principu "ključ u ruke", što znači da moraju sami projektirati i izgraditi kompletne elektrane te ih predati spremne za rad. Ponuditelji mogu prijaviti ponudu za sve grupe odjednom ili odabrati samo određene regije.
Nakon odabira izvođača radova, HEP ESCO sklapa ugovore najkasnije 90 dana nakon odluke, a radovi moraju biti gotovi u roku 18 mjeseci od potpisivanja ugovora.
