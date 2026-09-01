Od slabosti do snage
Vodi europsku diplomaciju i obožava čitati. Što 248 knjiga otkriva o politici Kaje Kallas?
Kaja Kallas, glavna diplomatkinja Europske unije, poznata je kao velika ljubiteljica knjiga. Njezin javno objavljeni popis od 248 naslova otkriva koje teme najviše zaokupljaju osobu koja danas sudjeluje u oblikovanju europske vanjske politike.
Dok se bavi ratom u Ukrajini, odnosima s Rusijom i Kinom te krizama na Bliskom istoku, Kallas u slobodno vrijeme često čita upravo o međunarodnoj politici.
Od 2017. godine javno je podijelila čak 248 naslova, a od preuzimanja dužnosti visoke predstavnice EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u prosincu 2024. objavila je popis od najmanje 52 knjige. Velik dio njih povezan je s aktualnim geopolitičkim krizama.
Najviše knjiga, njih čak 24, bavi se Rusijom i Ukrajinom, devet Kinom, a sedam izraelsko-palestinskim sukobom, piše Politico.
"Moj popis za čitanje prilično je dug. Kad završim posao, bit ću jako pametna", našalila se Kallas ranije ove godine.
Čita ono s čime se suočava
Njezin izbor literature često je povezan i s diplomatskim putovanjima. Prije posjeta Crnoj Gori čitala je memoare Richarda Holbrookea, jednog od ključnih američkih diplomata u pregovorima koji su doveli do Daytonskog sporazuma, te knjigu bivšeg finskog predsjednika Marttija Ahtisaarija.
Prije puta u Sarajevo posegnula je za memoarima Carla Bildta o njegovu radu na uspostavi mira u Bosni i Hercegovini.
Kallas se pritom ne ustručava izravno kontaktirati autore. Bildtu se tako javila porukom i rekla da čita njegovu gotovo tri desetljeća staru knjigu.
Bivša eurozastupnica Marietje Schaake, koja Kallas poznaje iz Europskog parlamenta, opisuje je kao jednu od najnačitanijih osoba koje poznaje te smatra da je takva širina znanja snažno utjecala na njezinu političku karijeru.
Knjige prate njezin čvrst stav prema Rusiji
Velik dio njezine literature bavi se Rusijom, što se uklapa u njezin vrlo čvrst stav prema Moskvi i snažnu podršku Ukrajini.
Nekoliko autora čije je knjige čitala smatra da se njezini politički stavovi podudaraju s njihovim tezama o ruskoj prijetnji i pogreškama zapadnih zemalja koje su godinama podcjenjivale Moskvu.
Kallas je opsežno čitala i o izraelsko-palestinskom sukobu. Njezini stavovi prema Izraelu posljednjih su mjeseci izazivali pozornost i kontroverze u Bruxellesu. Dio autora čije je knjige čitala smatra da se njezini stavovi podudaraju s njihovim kritikama izraelske politike.
Ipak, nisu svi zadovoljni načinom na koji Kallas primjenjuje pročitano. Neki autori smatraju da je u pojedinim međunarodnim krizama bila previše pasivna, dok drugi kritiziraju njezin izravan diplomatski stil.
Od "slabosti" do jednog od glavnih područja
Kallas je još kao estonska premijerka govorila da je vanjska politika nekoć bila njezina najveća politička slabost.
To je, kako je sama rekla, pokušala nadoknaditi upravo čitanjem.
Danas je vanjska politika područje u kojem ima jednu od najvažnijih uloga u Europi.
Njezin popis knjiga zato nije samo popis omiljenih naslova. On pokazuje kako Kallas pokušava razumjeti povijest i političku pozadinu problema s kojima se svakodnevno susreće.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare