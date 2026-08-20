Inicijativa "Za Hrvatsku slobode": Ne bi smjelo biti otkazivanja predstava zbog hajke

Predsjednik Upravnog vijeća osječkog KC-a Anto Đapić ranije je objavio na Facebooku da ni on niti bilo koji član ili članica Vijeća nisu imali saznanja o iznajmljivanju prostora KC-a Trifunoviću, zbog čega je bio "neugodno iznenađen", a podsjetio je da je Trifunoviću jedno vrijeme bio i uskraćen boravak u Republici Hrvatskoj. Napisao je i da je za njega, kao predsjednika Upravnog vijeća, to gostovanje "apsolutno neprihvatljivo".