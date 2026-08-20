val kritika
Inicijativa "Za Hrvatsku slobode": Ne bi smjelo biti otkazivanja predstava zbog hajke
z Inicijative "Za Hrvatsku slobode" poručili su u četvrtak da se kazališne predstave ne bi smjele otkazivati zbog hajke na jednoga od glumaca, nakon što je osječki Kulturni centar izvijestio da je, nakon reakcija javnosti, otkazao gostovanje Sergeja Trifunovića s predstavom "Ljudi odozgo".
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"Zbog čega su nadležni iz Kulturnog centra Osijek podlegli histeriji, umjesto da postupaju po zakonu i propisima, prema ugovorima i u okviru odgovornosti prema kulturnim slobodama koje su osnova mirnog života?", upitali su iz inicijative u priopćenju te naglasili da je temeljno ljudsko pravo svakog pojedinca da sudjeluje u kulturnom životu i slobodi kulturnog i umjetničkog izražavanja.
Nekolicina desnih influencera okomila se, kažu, na činjenicu da će jedan od glumaca, Sergej Trifunović, nastupati u Osijeku te zatražila otkazivanje predstave pozivajući se na činjenicu da je Trifunoviću ranije bio zabranjen ulazak u Hrvatsku, nakon što je vrijeđao splitske policajce. No, Trifunoviću ulazak u Hrvatsku više nije zabranjen, kao ni javno djelovanje, naglasili su.
U Inicijativi "Za Hrvatsku slobode" smatraju da predstave ne bi smjele biti otkazivane zbog "hajke" na jednoga od glumaca.
"Pitamo se ima li s time veze i činjenica da je upravo Anto Đapić, predsjednik Upravnog vijeća osječkog Kulturnog centra, koji se o događaju na Facebooku oglasio kazavši da nije imao spoznaje da će Trifunović nastupati u dvorani, ali da je znao, tome bi se suprotstavio", upitali su.
Stoga će, kako su naveli, zatražiti od hrvatskih vlasti, posebice lokalnih i županijskih, da "revidiraju protuzakonita imenovanja nekompetentnih osoba na visoke funkcije u kulturnim institucijama".
Traže i da javnosti "pruže jamstvo da će nastojati na suzbijanju javne atmosfere pogroma i progona koja nagrđuje sliku društva" pred vlastitim građanima i međunarodnom javnošću.
"Kultura i umjetnost predstavljaju jedan od temelja otvorenog i demokratskog društva. Upravo je pravo umjetnika da stvaraju, a građana da umjetnička djela gledaju, čitaju, slušaju i o njima slobodno oblikuju vlastite stavove", poručili su.
Predsjednik Upravnog vijeća osječkog KC-a Anto Đapić ranije je objavio na Facebooku da ni on niti bilo koji član ili članica Vijeća nisu imali saznanja o iznajmljivanju prostora KC-a Trifunoviću, zbog čega je bio "neugodno iznenađen", a podsjetio je da je Trifunoviću jedno vrijeme bio i uskraćen boravak u Republici Hrvatskoj. Napisao je i da je za njega, kao predsjednika Upravnog vijeća, to gostovanje "apsolutno neprihvatljivo".
Predstava "Ljudi odozgo" u kojoj jednu od glavnih uloga ima srpski glumac Sergej Trifunović, a trebala se odigrati 8. i 9. rujna u osječkom KC-u, nastala je prema hit komediji "Los vecinos de arriba" španjolskog autora Cesca Gaya. Radnja prati bračni par koji je na večeru pozvao susjede s kata iznad.
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