Na SFF-u prikazan dokumentarac Dalije Dozet

Hrvatski dokumentarni film "Lekcije mog tate" redateljice Dalije Dozet prikazan je u ponedjeljak na 31. Sarajevo Film Festivalu gdje se uz još jedanaest ostvarenja natječe za titulu najboljeg regionalnog dokumentarca.
Film "Lekcije mog tate" pred sarajevskom je publikom imao međunarodnu premijeru, a nastao je nakon smrti redateljičina oca koji je desetljećima bilježio svoj život i svakodnevicu kamerom.
Stotine sati snimljenog materijala dokumentirale su obiteljske susrete, putovanja ali i Osijek kakav je bio u razdoblju od 70-ih godina prošlog stoljeća pa do današnjih dana.
Te su snimke za Daliju Dozet bile uvod u filmsko putovanje kroz život njezina oca u različitim ulogama, razdobljima i dijelovima svijeta.
Nakon premijere u Sarajevu publici je rekla kako je cijeli projekt za nju bio iznimno emotivan izazov, ali je predstavljao i velik posao jer je trebalo pregledati više od 300 sati snimljenoga materijala, nakon toga ga selektirati i digitalizirati da bi se na kraju dobio dokumentarac od 60-ak minuta.
Za sve to trebalo je više od pet godina rada, no Dozet kaže kako joj je to iskustvo iznimno važno jer ju je još jednom povezalo s pokojnim ocem, ali i pomoglo da razumije njegovu strast za neprekidnim snimanjem.
"To je najvažnija lekcija koju sam naučila, razumjeti strast i autentičnost", kazala je.
Ovo je i prvi dugometražni dokumentarni film koji je Dozet režirala, a zbog kvalitete koju je pri tom dokazala, selektorica dokumentarnog programa SFF-a Rada Šešić opisala je mladu hrvatsku redateljicu kao regionalnu zvijezdu u usponu.
Uz "Lekcije mog tate" u utrci za nagradu Srce Sarajeva, odnosno najbolji dokumentarac je i novi film Arsena Oremovića pod naslovom "Treći svijet" koji dočarava povijest nastanka i djelovanja zagrebačkog benda "Haustor". Taj je film premijerno prikazan na SFF-u u nedjelju, a publika ga je oduševljeno pozdravila.
