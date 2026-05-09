zbog svjetskog sukoba
Napetosti na Venecijanskom bijenalu: "Kao da na večeru među prijatelje pozovete serijskog ubojicu"
Svjetski sukob nadvio se ove godine i nad Venecijanskim bijenalom uz istodobnu prisutnost Rusije, Ukrajine, Izraela i Palestinaca, a jedna je sudionica takav "miks" opisala kao situaciju u kojoj se "na večeru među prijatelje pozove i serijski ubojica".
U vrtovima u kojima se u subotu za javnost otvorio najveći svjetski događaj suvremene umjetnosti, ruski paviljon je postavljen tek nekoliko koraka od skulpture jelena koju su spasili s ukrajinske linije fronte.
Povratak Rusije na 61. Bijenale s kojega je ta zemlja izostajala u više navrata od invazije na Ukrajinu u veljači 2022., izazvao je negodovanje međunarodne zajednice otkako je najavljen početkom ožujka.
"Pozvati ih ovdje na Bijenale je kao da pozovete serijskog ubojicu na večeru s prijateljima", komentirala je u četvrtak u Veneciji ukrajinska ministrica kulture Tetjana Berejna.
Rusija ubila 346 ukrajinskih umjetnika
Oni koji tvrde da rat ne bi trebao mijenjati umjetnost i da bi svi trebali biti dobrodošli na ovaj prestižni festival "potpuno su u krivu", rekla je Berejna AFP-u dodavši da je Rusija od početka rata ubila 346 ukrajinskih umjetnika.
"Kad Rusija dođe u našu zemlju, tada se uništavaju naše knjižnice, spaljuju naše knjige i uništavaju naši muzeji. U ovom je ratu meta kultura", kazala je.
Osim Rusije i Ukrajine, u Veneciji su zastupljene i ostale zemlje uključene u sukobe, među kojima su Sjedinjene Države i Izrael, koji su krajem veljače napali Iran.
Teheran, koji je izvorno trebao sudjelovati na prestižnom kulturnom događaju na kraju se odlučio povući.
Ove godine Izrael ima svoj paviljon u Arsenalu, bivšem brodogradilištu koje služi kao dodatni izložbeni prostor Bijenala i smješten je nedaleko od ukrajinskog.
Palestinci nemaju paviljon već izložbu "Gaza - Bez riječi - Pogledajte izložbu"
Palestinci, čiju državu Italija ne priznaje, nemaju vlastiti paviljon, ali su predstavljeni izložbom posvećenom Gazi u Palazzo Mora, pod nazivom "Gaza - Bez riječi - Pogledajte izložbu".
"Doista ne postoji način da se opiše užas koji je nanesen Palestincima u Gazi i ne mislim da bismo željeli biti na istome mjestu s ljudima koji su to učinili“, rekao je kustos izložbe Faisal Saleh, utemeljitelj Muzeja Palestine u američkoj saveznoj državi Connecticut.
Policajci koji su stacionirani blizu ruskog, izraelskog i američkog paviljona, podsjetnik su da globalna geopolitička situacija čini suživot između zaraćenih zemalja, a to se odnosi i na područje umjetnosti, koje je potencijalno eksplozivno.
U petak su, prema talijanskoj novinskoj agenciji Ansi novi propalestinski prosvjedi u Veneciji okupili oko 2000 ljudi. Oni su se pobunili protiv prisutnosti Izraela na Bijenalu.
Umjetnici kao glasnogovornici?
U srijedu je ruski paviljon bio epicentar prosvjeda protiv prisutnosti Moskve na Bijenalu, dok su članice ruske aktivističke skupine Pussy Riot i ukrajinskoga feminističkog kolektiva Femen izvele svoju prvu zajedničku akciju - pojavile su se s kapuljačama preko glave i lica i golih grudi.
"Kad bi Bijenale počeo birati ne djela nego pripadnost, ne vizije već putovnice, prestao bi biti ono što je oduvijek bio: mjesto gdje se svijet spaja, a još više kada se svijet raspada", rekao je u srijedu predsjednik Bijenala Pietrangelo Buttafuoco.
Izraelski umjetnik Belu-Simion Fainaru AFP-u je rekao da podjele na Bijenalu "uništavaju značenje umjetnosti... a to znači - ujediniti ljude".
"Ne mislim da bismo svijet umjetnosti trebali svoditi na političku arenu", dodao je kipar, čija se instalacija zove "Ruža ništavila" i predstavlja vodeni bazen koji se napaja iz sustava kap po kap. Takav je stav izrazio je i zamjenik talijanske premijerke Matteo Salvini koji je u petak posjetio Bijenale. "Ne mislim da su američki, kineski, izraelski ili ruski umjetnici glasnogovornici trajnih sukoba."
U Palazzo Mora stotinjak raznih komada vezova, koje su ručno isplele palestinske žene u izbjegličkim kampovima, reproduciraju slike "živopisnije od fotografija" onoga što se događalo u Gazi u protekle dvije godine, objasnila je Saleh.
Sukob u pogledu sudjelovanja Rusije i Izraela na Bijenalu rezultirao je prošli tjedan ostavkom cijelog žirija, a ove se godine neće dodijeliti ni Zlatni lav, što se nije dogodilo nikada dosad otkako je festival prvi put održan 1895. godine. Nagrade će se po novome dodijeliti na kraju događaja i to ne na temelju odluka žirija, već na temelju javnog glasanja.
Talijanski mediji su izvijestili da je 20 nacionalnih paviljona na dan otvaranja Bijenala ostalo zatvoreno, jer je osoblje odbilo raditi u znak prosvjeda zbog izraelskog sudjelovanja.
