Zanimanje je i ove godine iznimno pa će biti 5 posto više izlagača nego prošle godine, rekla je direktorica Velesajma Renata Suša i dodala kako Interliber donosi više od 200 sati stručnoga programa na pozornicama, galeriji Paviljona 5, paviljonima 6 i 7 te brojnim sadržajima na otvorenim prostorima ispred paviljona.