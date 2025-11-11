Međunarodni sajam knjiga 47. Interliber, na kojemu će ove godine svoje novitete predstaviti oko 360 izlagača, otvoren je u utorak na Zagrebačkom velesajmu, gdje će u paviljonima 5, 6 i 7 publici ponuditi više od 200 sati stručnih programa.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je na otvorenju kako Interliber jača hrvatsko nakladništvo, knjigu, čitanje i znanje. Svake je godine sve više izlagača, što pokazuje atraktivnost Zagreba i Interlibera, dodao je.
Izrazio je zadovoljstvo što se u zajedničkoj misiji krenulo u promicanje čitanja i pismenosti među djecom. Premijer je najavio i predstavljanje kulturne iskaznice u srijedu na Interliberu, što će omogućiti da mladima učinimo kulturu dostupnom.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra kako je Interliber jedan od najbitnijih kulturnih događaja u Hrvatskoj. Definitivno je Interliber jedan od najvećih sajmova knjiga u okolnim zemljama, napomenuo je.
Oko 360 izlagača iz 15 zemalja
Oko 360 izlagača iz 15 zemalja izlagat će i predstavljati svoje knjige na više od 13 tisuća četvornih metara.
Zanimanje je i ove godine iznimno pa će biti 5 posto više izlagača nego prošle godine, rekla je direktorica Velesajma Renata Suša i dodala kako Interliber donosi više od 200 sati stručnoga programa na pozornicama, galeriji Paviljona 5, paviljonima 6 i 7 te brojnim sadržajima na otvorenim prostorima ispred paviljona.
Naglasila je kako u suradnji s nakladničkom kućom Ljevak na Interliber dolazi irski književnik Paul Lynch, dobitnik Bookera za 2023. godinu za roman "Prorokova pjesma".
Napomenula je i da su najmlađima posvetili poseban program "Pričam ti priču - Bajka u našim rukama" koji će se svakodnevno održavati u popodnevnim satima na galeriji Paviljona 5.
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u izjavi novinarima istaknula je da se suradnjom unutar cijele nakladničke branše postigla stabilnost. Naše su ambicije velike, pogotovo kad govorimo o poticanju i promociji čitanja, dodala je.
Novosti od ove godine
Novost na Interliberu je Book club - Čitaš li žene?, koji okuplja žene iz poslovnoga svijeta razgovorima o djelima ženskoga autorstva.
Na stručnim skupovima raspravljati će se o književnosti, stvaralaštvu i izazovima europskoga nakladništva, autorskim pravima i školskoj lektiri. Strani gosti doći će iz Italije i Velike Britanije, rekla je.
Predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara pri HGK Slavko Kozina u izjavi za Hinu istaknuo je kako je Interliber borba protiv banalnosti. Dodao je kako nakladničko područje ima prihode oko 170 milijuna eura.
Radi se oko dvjestotinjak nakladnika i knjižara te oko tri tisuće izravnih dionika - izdavača, knjižara, pisaca, prevoditelja kojima je uža struka baviti se knjigom, napomenuo je.
Interliber se održava do 16. studenoga.
