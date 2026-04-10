Nakon odluke o Thompsonu, diva Dunja Vejzović vratila počasnu titulu grada Raba

Ja sam, naime, priznanje dobila zbog nastojanja da potaknem intenziviranje kulturnog života: dovođenjem svjetskih umjetnika u grad, organizacijom koncerata važnih hrvatskih orkestara kakvih nema na drugim otocima, pokretanjem akcija očuvanja baštine i drugim inicijativama. Ta moja dugogodišnja nastojanja usmjerena na razvoj i prosperitet Raba, zbog kojih sam i dobila ovo priznanje, po mojem su mišljenju u suprotnosti s razlozima dodjele priznanja ovogodišnjem laureatu – odnosno s pobudama koje su dovele do izbora M. P. Thompsona – usko shvaćena nacionalnost pod nazivom domoljublja. Za mene domoljublje nikada nije bilo pitanje parole, isključivosti ili ideološke demonstracije.