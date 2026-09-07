"Kada sam ovu knjigu čitala još prije izdanja, prvi sam put imala osjećaj da je ušla u vode memoaristike i da se toga ne boji. Dakle, tu je Slavenka s nama – sa svojom pričom i poviješću. To je izuzetno osobno, ali ni u jednom trenutku nije privatno, jer ona ima nevjerojatan dar razdvojiti te razine", rekla je filmska kritičarka i analitičarka kulture Alemka Lisinski.