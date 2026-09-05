novi međunarodni program
Rasprodanom predstavom Johna Malkovicha započeo HNK2EU
Gostovanjem Narodnoga kazališta „Ivan Vazov” iz Sofije i antiratne predstave „Oružje i čovjek” Georgea Bernarda Shawa, u režiji slavnog glumca i redatelja Johna Malkovicha, počeo je HNK2EU – Ciklus europskog kazališta u Zagrebu, koji će se nastaviti početkom listopada.
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Riječ je o novom međunarodnom programu koji će tijekom sezone pred zagrebačku publiku dovoditi istaknuta europska kazališta, predstave, autore i redateljske poetike, najavljeno je u subotu iz Hrvatskog narodnog kazališta.
Iz kazališta kažu da je interes zagrebačke publike za prvo gostovanje novoga ciklusa bio je izniman, ulaznice su bile rasprodane gotovo dva mjeseca prije izvedbe, a nakon izvedbe u petak, ansambl bugarskog kazališta, u kojemu su Nenčo Kostov, Plamen Dimov, Eva Tepavičarova, Kremena Slavčeva, Irina Miteva, Hristo Petkov, Stojan Pepelanov i Konstantin Elenkov, ispraćen je dugotrajnim aplauzom.
U sklopu suradnje dvaju kazališta ostvareno je, također iznimno uspješno, gostovanje Drame HNK-a u svibnju ove godine u Sofiji, s predstavom „Zločin i kazna” Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, u režiji Jerneja Lorencija.
Predstava „Oružje i čovjek”, Shawova antiratna komedija u Malkovichevoj režiji, premijerno je izvedena u Sofiji prije dvije godine, a i danas se pokazala iznimno aktualnom.
„Humorom, ironijom i britkom društvenom kritikom predstava razgrađuje romantizirane predodžbe o ratu, junaštvu i ljubavi te ih suočava sa stvarnošću, otvarajući pitanja koja snažno odjekuju u današnjoj Europi i svijetu obilježenima krizama, podjelama i ratnim sukobima”, kažu iz HNK-a.
Malkovich se tom djelu vratio gotovo četiri desetljeća nakon svoje prve režije toga djela u New Yorku, stvarajući novo čitanje u kojem se Shawova provokativnost i humor susreću s proturječjima suvremenoga svijeta.
Nakon ovog gostovanja u HNK2 stiže Berliner Ensemble, jedno od najuglednijih i najprepoznatljivijih europskih kazališta, 2. i 3. listopada u s predstavom „Raseljene”, nastaloj prema nagrađivanoj drami ravnateljice autorice Tene Štivičić, u režiji Laure Linnenbaum. Bit će to prvo gostovanje slavnog berlinskog kazališta na hrvatskoj pozornici u organizaciji HNK-a u Zagrebu.
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