Rasprodanom predstavom Johna Malkovicha započeo HNK2EU

Iz kazališta kažu da je interes zagrebačke publike za prvo gostovanje novoga ciklusa bio je izniman, ulaznice su bile rasprodane gotovo dva mjeseca prije izvedbe, a nakon izvedbe u petak, ansambl bugarskog kazališta, u kojemu su Nenčo Kostov, Plamen Dimov, Eva Tepavičarova, Kremena Slavčeva, Irina Miteva, Hristo Petkov, Stojan Pepelanov i Konstantin Elenkov, ispraćen je dugotrajnim aplauzom.