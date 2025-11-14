The Offspring zbog velikog interesa seli se na Zagrebački velesajam

Getty Images via AFP / KEVIN WINTER

Nakon što su za samo tri sata rasprodali stadion Šalata, koncert benda The Offspring seli se na plato ispred paviljona 15 na Zagrebačkom velesajmu, a veliki open air koncert održat će se u nedjelju, 14. lipnja 2026. godine, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Nastup kalifornijskih punk rock legendi i jednog od najvećih bendova žanra rasprodan je više od sedam mjeseci uoči datuma koncerta, pa se zbog velikog interesa koncert seli na veću lokaciju.

S 40 godina karijere iza sebe, The Offspring su jedno od vodećih imena alternativne rock glazbe posljednjih nekoliko desetljeća. S 11 albuma postali su bend koji je obilježio punk rock i alternativne žanrove, utjecao na mnoštvo bendova, te definirao zvuk 90-ih.

Singlovi poput "Come Out and Play", "Self Esteem", “Pretty Fly (For a White Guy)”, "Why Don't You Get a Job?", "The Kids Aren't Alright" ili "You're Gonna Go Far, Kid" postali su neizostavni dio pop kulture, a zagrebački koncert bit će prilika čuti The Offspring i punk energiju koju donose uživo.

Dodatni kontingent ulaznica u prodaju kreće u ponedjeljak, 17. studenog, u 10 sati, najavljuje organizator.