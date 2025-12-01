U Osijeku otvorena izložba senzacionalnog križarskog blaga iz Batine: "Iznimno rijedak nalaz"

Izložba "Batina - blago križa: nalaz srebrnog novca iz vremena prvog križarskog rata" otvorena je u osječkom Arheološkom muzeju, a ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek rekla je da taj iznimno rijedak nalaz predstavlja senzaciju za hrvatsku kao i europsku arheologiju.
Otvarajući izložbu ministrica Obuljen-Koržinek istaknula je u ponedjeljak kako je ovo spektakularan nalaz, koji hrvatskoj arheologiji daje uvid u nešto za što struka nije mogla ni pretpostaviti da bi se na ovom prostoru moglo naći.
Vrlo rijetki srebrni novac
Radi se o iznimno vrijednom i rijetkom nalazu srebrnog novca iz razdoblja ranog srednjeg vijeka, koji su vrlo rijetki. koji je pronađen na lokalitetu Batina u Baranji, na kojem se zapravo istražuje željezno doba i rimski limes, pa ovaj nalaz svjedoči da je ovaj dio Hrvatske bio na jednoj od ruta, kojim su križari putovali prema Jeruzalemu, rekla je ministrica.
Smatra kako takav nalaz daje mogućnosti daljnje interpretacije srednjovjekovnih vojnih, hodočasničkih i trgovačkih puteva u vrijeme križarskih ratova, a s obzirom na svoju rijetkost vjeruje da će privući pozornost, ne samo domaće, nego i strane publike te stručne javnosti.
Hrvatska je jako bogata arheologijom iz svih povijesnih razdoblja, naša arheološka struka je vrlo dobro organizirana i stoga ćemo nastaviti ulagati u arheologiju, koja svjedoči o kontinuitetu života na području današnje Hrvatske, što je veliko bogatstvo naše kulture, poručila je Obuljen-Koržinek.
Dujmić: Izuzetan nalaz raritetnog srebrnog novca
Kustos izložbe Domagoj Dujmić naveo je da je predstavljeno 56 komada francuskog srednjovjekovnog srebrnog novca iz grada Limogesa, grofovija Tolouse i Albi te biskupije Le Puy, koji se u tom obliku kovao od druge polovice 9. stoljeća, pa sve do sredine 13. stoljeća.
Napominje da je novac pronađen tijekom istraživanja željeznog doba i rimskog razdoblja na lokalitetu Batina te da takvo otkriće arheolozi nisu očekivali, posebice što te vrste srednjovjekovnog srebrnog novca nema puno, pa ni u Francuskoj, jer je u to vrijeme vladala velika nestašica srebra.
Stoga je ovaj nalaz još izuzetniji, jer je ovaj novac raritetan, ne samo kod nas, već ga nigdje u svijetu nema u velikim količinama. Neki primjerci su toliko rijetki da ovo što smo pronašli čini više od 10 posto ukupno pronađenih količina te vrste novca u svijetu, istaknuo je Dujmić.
Ravnatelj osječkog Arheološkog muzeja Tomislav Hršak podsjetio je na to da su istraživanja na lokalitetu Batina počela još 2008. godine i, uz financijsku potporu Ministarstva kulture, traju do danas. Istraživanja su do sada iznjedrila puno senzacionalnih arheoloških nalaza, poput ovoga iz 2023. godine, kada je u iskopavanjima pronađen ovaj francuski srednjovjekovni novac, pojasnio je Hršak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
