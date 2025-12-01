U Osijeku otvorena izložba senzacionalnog križarskog blaga iz Batine: "Iznimno rijedak nalaz"

Radi se o iznimno vrijednom i rijetkom nalazu srebrnog novca iz razdoblja ranog srednjeg vijeka, koji su vrlo rijetki. koji je pronađen na lokalitetu Batina u Baranji, na kojem se zapravo istražuje željezno doba i rimski limes, pa ovaj nalaz svjedoči da je ovaj dio Hrvatske bio na jednoj od ruta, kojim su križari putovali prema Jeruzalemu, rekla je ministrica.